Coupe du monde de rugby 2023 : le troisième ligne Paul Boudehent vu par son ancien entraîneur à Angers

Le mondial débute ce vendredi au Stade de France à 21 heures avec un France Nouvelle-Zélande. Une entrée en matière relevée, même si la Nouvelle Zélande reste sur un match de préparation perdu largement face à l'Afrique du Sud 35 à 07. Dans le groupe des bleus, on le sait, il y a sept joueurs du Stade Rochelais.

Uini Atonio, 53 sélections

Grégory Alldritt 42 sélections

Jonathan Danty 23 sélections

Pierre Bourgarit 10 sélections

Reda Wardi 8 sélections

Antoine Hastoy 4 sélections

Paul Boudehent 3 sélections

France Bleu La Rochelle remonte aux racines de ces joueurs. Quels sont leur club formateur ? Et quel regard porte leur ancien entraîneur ou dirigeants ? Focus ce jeudi sur le troisième ligne, Paul Boudehent.

Paula 23 ans, le cadet de la famille Boudehent, ( Pierre son frère est un peu plus âgé ) a débuté le rugby à Angers, au SCO de 2009 à 2014. De 2014 à 2017, il poursuit à Nantes avant de venir à La Rochelle où il est encore aujourd'hui. France Bleu La Rochelle a retrouvé un de ses anciens entraîneurs à Angers, Pascal Theis. Entretien pour France Bleu.

Paul Boudehent, avant d'arriver au rugby, il venait en fait d'un autre sport

Effectivement, Paul est arrivé en poussin, et à ses débuts, il venait du Hockey-sur-glace. D'après son papa, il était d'ailleurs bon dans ce sport. Quand je l'ai vu arriver, on voyait que physiquement, il en imposait déjà. Il est issu d'une famille de "vaillant", des volontaires qu'il faut canaliser sur le terrain. Il assimilait très vite ce que l'on voulait. C'est un travailleur Paul aujourd'hui, mais déjà petit, il était comme çà, il avait çà dans le sang. Si on lui disait, "il faut monter en ligne", il savait ce qu'il fallait faire, pas besoin de préciser, il prenait "l'adversaire dans le viseur".