Coupe du monde de rugby 2023 : les Fidjiens sont arrivés dans leur camp de base à Lormont

Arrivés à Bordeaux la semaine dernière, l'équipe des Fidji a pris ses armes dans son camp de base à Lormont ce samedi. Classés 7ème équipe mondiale et victorieux face à l'Angleterre (22-30) samedi dernier, les Flying Fijians ont été ovationnés lors de la cérémonie d'accueil qui leur a été offerte, au pôle culturel et sportif du Bois Fleuri de Lormont. Sur place, ils prépareront leurs matchs de coupe du monde, dont le premier se tiendra le 10 septembre à Bordeaux face aux Pays de Galles. L'occasion aussi pour les fans de revoir un ancien de l'UBB, le centre Semi Radradra, qui évolue désormais au LOU à Lyon.

"Ça donne les larmes aux yeux"

Accueillis comme des rockstars. Musique, chorégraphies, et standing-ovation à leur arrivée. Les joueurs, accompagnés de leur staff (52 personnes au total) ont assisté à leur cérémonie d'accueil à Lormont, ville où s'est établi leur camp de base. Une fois sortis du bus, les joueurs rejoignent la salle où le public les attend, sous les yeux d'amoureux de l'ovalie venus les voir de près.

Des amateurs, mais aussi des vrais supporters : "J'encourage des Fidji depuis très longtemps, donc c'était important pour moi de venir les voir". Lorsque l'on demande à cette mère de famille pourquoi supporter les Fidji plutôt que la France ? Elle répond : "Parce que je m'appelle Fidji tout simplement ! Mais aussi, je trouve leur jeu extraordinaire" raconte-t-elle, arrivant du Haillan, et qui a ses billets pour assister aux quatre premiers matchs de la délégation.

Les fans ont pu échanger quelques mots avec les joueurs à la fin de la cérémonie © Radio France - Hugo Deschamps

Sarah et Camille, deux habitantes de Lormont et supportrices des Fidji ont pu récolter quelques signatures sur des ballons : "C'est un pays qui me plaît énormément. Et surtout, je trouve que les équipes venant de petits pays comme celui-ci sont super intéressante, je leur souhaite beaucoup de courage pour la compétition" explique l'une d'entre elles.

Lormont et le rugby c'est une longue histoire. Le Club athlétique Lormont Hauts de Garonne rugby fêtera ses 100 ans cette année. Jean-Louis Couturier a été président du club pendant 30 ans. Il a commencé le rugby en 1957, sous les couleurs de Lormont. L'arrivée de la délégation Fidjienne dans sa ville est un symbole très fort : "C'est un événement exceptionnel ! Ça donne les larmes aux yeux, la ville a vraiment fait ce qu'il fallait pour bien les recevoir".

Le coach Simon Raiwalui, avec notamment le Rochelais Levani Botia (à droite) ont donné une conférence de presse après la cérémonie © Radio France - Hugo Deschamps

"C'est une terre de rugby impressionnante"

Ce n'est pas la première fois que les Fidjiens se rendent à Lormont. Déjà en 1999, l'équipe s'est rendue en Gironde pour effectuer quelques entraînements. Pour le sélectionneur des Flying Fijians, Simon Raiwalui, ce retour en France faisait sens pour cette préparation au mondial : "La région ici, c'est une terre de rugby impressionnante ! Bordeaux et toute cette côte Atlantique, c'est vraiment un endroit où on est bien. J'ai vécu ici pendant 11 ans. Donc lorsque l'on nous a donné le choix de notre camp de base, on a tout de suite pris Bordeaux".

L'équipe effectuera son premier entraînement le jour-même, avec en ligne de mire la rencontre face aux Pays de Galles le 10 septembre prochain. Un match qui s'annonce déjà musclé selon le coach, auquel il faut forcément bien se préparer : "ça fait seulement six mois que je suis là. J'ai beaucoup travaillé à essayer de travailler sur le collectif, à reconnecter les joueurs entre eux. Travailler sur le groupe est essentiel".

L'équipe ouvrira un de ses entraînements au public le 13 septembre prochain à Lormont.

Une exposition temporaire autour de la culture fidjienne

Accueillir la sélection fidjienne est aussi l'occasion pour la ville de Lormont d'honorer la culture du pays, à travers une exposition ouverte au public jusqu'au 28 octobre, date à laquelle s'achèvera la compétition. Au cœur du pôle culturel et sportif du Bois fleuri, un petit espace a été aménagé où sont exposés des objets et symboles typiques des Fidji. La ville s'est notamment appuyée sur la mission des Nations Unies pour se procurer différentes pièces.

Plusieurs tapas, tissus décoratifs traditionnels fidjiens sont exposés sur les murs de l'exposition © Radio France - Hugo Deschamps

François Robert, le responsable du centre d'art de la ville de Lormont et commissaire de l'exposition raconte une volonté de mettre en lumière les traditions fidjiennes, au-delà du rugby : "Un des symboles fidjiens, c'est le tapa : c'est le tissu décoratif qui sert aux occasions officielles et qui est fait à partir d'écorces d'arbres. Nous avons aussi des instruments de percussion en forme de barques, qui relèvent de la religiosité des Fidjiens. Il y a une forte charge symbolique dans ces objets".

La seconde partie de l'exposition est consacrée à l'histoire du club de rugby de Lormont, qui fêtera son centième anniversaire cette année. Des photos d'archives ont été sortis à l'occasion, notamment certaines avec l'équipe des Fidji lorsqu'elle s'est rendue dans la commune en 1999.