CARTE - Rugby : le programme de la Coupe du monde organisée en France en 2023, stade par stade

Dans un an, le 8 septembre 2023, se jouera France - Nouvelle-Zélande au Stade de France, le match d'ouverture du Mondial de Rugby 2023. De nouvelles pré-ventes pour les différentes rencontres auront lieu le 13 septembre prochain. Découvrez les 48 matchs et les affiches sur la carte de France Bleu !

Il n'est pas encore trop tard pour trouver des billets pour la coupe du monde de Rugby ! Du 8 septembre au 28 octobre 2023, neuf stades en France se partageront les différentes rencontres. Jusqu'ici, vous pouviez seulement faire l'acquisition de "packs deux matchs". Pour la première fois, en ce mois de septembre, vous pouvez acheter des billets pour un seul match. Et si vous voulez être vraiment sûr d'avoir une place, vous pouvez devenir membre de la Famille 23, et accéder aux pré-ventes, qui ouvrent ce 13 septembre à 18h.

La carte des matchs annoncés

Il y aura 48 matchs dans neuf stades : le stade de France bien sûr (notamment pour le match d'ouverture et les finales et demi-finales), mais aussi le Matmut Atlantique de Bordeaux, le stade Pierre Mauroy de Lille métropole, l'OL Stadium de Lyon, le stade Geoffroy Guichard de St-Etienne, le Vélodrome de Marseille, le stadium de Toulouse, la Beaujoire à Nantes ou encore le stade de Nice.

Les matchs de la France

France Nouvelle-Zélande : le vendredi 8 septembre 2023, 21h (St-Denis)

France-Uruguay : le jeudi 14 septembre 2023, 21h (Lille Métropole)

France-Namibie : le jeudi 21 septembre 2023, 21h (Marseille)

France-Italie : vendredi 6 octobre 2023, 21h (Lyon)

Les phases finales

Après les phases de poules, les quarts de finale se partageront entre le stade Vélodrome de Marseille et St-Denis. Les demi-finales se joueront au stade de France le week-end des 20 et 21 octobre, ainsi que les deux finales (la finale proprement dite et la finale de bronze) le vendredi et le samedi suivants.

Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre au match, sachez que TF1 a acquis les droits de diffusions de la compétition.