Mondial de rugby : jeune joueur, Pierre Bourgarit, ne voulait pas quitter Gimont et ses copains gersois

Le mondial débute ce vendredi au Stade de France à 21 heures avec un France Nouvelle-Zélande. Une entrée en matière relevée, même si la Nouvelle Zélande reste sur un match de préparation perdu largement face à l'Afrique du Sud 35 à 07. Dans le groupe des bleus, on le sait, il y a sept joueurs du Stade Rochelais.

Uini Atonio, 53 sélections

Grégory Alldritt 42 sélections

Jonathan Danty 23 sélections

Pierre Bourgarit 10 sélections

Reda Wardi 8 sélections

Antoine Hastoy 4 sélections

Paul Boudehent 3 sélections

France Bleu La Rochelle remonte aux racines de ces joueurs. Quels sont leur club formateur ? Et quel regard porte leur ancien entraîneur ou dirigeants ? Focus ce mardi sur le talonneur Pierre Bourgarit.

Le joueur a d'abord débuté sa carrière à l'étoile sportive Gimontoise dans le Gers, de 2009 à 2014. Avant d'arriver à La Rochelle, Pierre Bourgarit est resté au FC Auch de 2014-2017. Philippe Berthin, est le président de l'ES Gimont. Il revient sur les jeunes années de Pierre dans le Gers, et analyse sa progression. Entretien pour France Bleu La Rochelle.

Pierre Bourgarit fêtera ses 26 ans le 12 septembre prochain. Le jeune joueur que vous aviez eu à Gimont est aujourd'hui double champion d'Europe, et retenu dans le groupe final pour le mondial. Impressionnant non ?

Oui, très impressionnant. Mais cela ne m'étonne pas, c'est son caractère. C'est un gagnant. Il est bosseur, et a tout fait pour gagner cette place en équipe de France. Il voulait y arriver, il l'a fait. Participer à la coupe du monde c'était son rêve, il a tout fait pour être retenu.

Il arrive à avoir un jeu un peu plus impactant aujourd'hui. Quand il perce avec le ballon, il fait mal, il est dur à arrêter.

Il fait mal effectivement, et on peut aussi souligner que sur le grattage de ballon au sol, il est de plus en plus performant. Belle progression.

Il vous étonne aujourd'hui quand vous le voyez avec l'équipe de France ou le Stade Rochelais ?

Oui, il m'étonne tous les jours. Mais c'est Pierre, on s'appelle, ou on se voit de temps en temps, mais c'est pas une surprise. En le connaissant, franchement, avec ce caractère bien affirmé, et déterminé à atteindre ses objectifs, non je ne suis pas surpris.

C'est un travailleur Pierre ...

Oui un bosseur, un mauvais perdant aussi, il veut toujours faire mieux, toujours évoluer. C'est son caractère.

Au départ il avait des secteurs où il se devait de s'améliorer, comme la touche, il a bien bossé

Oui il y avait çà, mais il a aussi bien travaillé sur sa communication avec les arbitres. Avant, il avait une gestuelle, en gesticulant les bras sur des actions litigieuses, çà ne passait pas avec le corps arbitral. Il fallait qu'il bosse çà, pour avoir une meilleure image sur le terrain. C'était important. Il a beaucoup bossé là-dessus.

Il était déjà comme çà tout jeune ?

Pas vraiment, plutôt réservé. C'était un "passif". Il était là parce que les copains jouaient au rugby. Si ils avaient fait du hand-ball il aurait fait du hand-ball. Il était plutôt normal sur le terrain.

Pierre Bourgarit, quand vous l'avez vu partir, vous vous êtes dit "il ira loin" ?

Oui. Déjà, on avait beaucoup de clubs qui voulaient l'avoir. Mais au départ lui, cela ne l'intéressait pas de quitter Gimont, ses copains. Avec sa mère dans mon bureau, il a fallu le convaincre déjà d'honorer sa sélection avec l'équipe du Gers. On lui a dit vas-y. Lui disait, "mais non je veux rester avec mes copains". Finalement, il est parti à Auch, à 25 kilomètres, mais à contre cœur au début.

Il s'est fait d'autres copains, mais il a conservé ses relations initiales. Un groupe qui le suit même en pleine préparation du mondial. D'ailleurs d'habitude, il revient tous les 14 juillet à la maison. Il est à ma table avec quelques copains pour manger un bon morceau de viande. Bon là avec la coupe du monde, c'est rare, mais il n'était pas là cet été.