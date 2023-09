Mondial de rugby : pour Patrice Collazo, "Uini Atonio est une pièce maîtresse du XV de France"

Le mondial débute ce vendredi au Stade de France à 21 heures avec un France Nouvelle-Zélande. Une entrée en matière relevée, même si la Nouvelle Zélande reste sur un match de préparation perdu largement face à l'Afrique du Sud 35 à 07. Dans le groupe des bleus, on le sait, il y a sept joueurs du Stade Rochelais.

Uini Atonio, 53 sélections

Grégory Alldritt 42 sélections

Jonathan Danty 23 sélections

Pierre Bourgarit 10 sélections

Reda Wardi 8 sélections

Antoine Hastoy 4 sélections

Paul Boudehent 3 sélections

France Bleu La Rochelle remonte aux racines de ces joueurs. Quels sont leur club formateur ? Et quel regard porte leur ancien entraîneur ou dirigeants ? Focus ce vendredi sur le pilier Uini Atonio. Un joueur qui a fait ses premiers pas en France, grâce à Patrice Collazo. L'ancien entraîneur du Stade Rochelais l'a fait venir de Nouvelle-Zélande. Le coach actuel de Brive revient sur le parcours d'un joueur très atypique, un homme intelligent et attachant. Patrice Collazo toujours en contact avec le pilier droit. Entretien pour France Bleu, avec Mickaël Chailloux.

Uini Atonio, c'est un joueur que vous avez vu grandir et prendre une autre dimension à La Rochelle ...

Il est arrivé très jeune, au Stade Rochelais je crois qu'il avait 20 ans. Il a eu une progression constante. Entre la Pro D2 et le Top 14, l'évolution s'est faite tout doucement, mais comme c'est un joueur avec de grandes qualités techniques et d'adaptation il a su franchir toutes ces étapes. Même si au début, cela a été compliqué pour lui en équipe de France, aujourd'hui, il est numéro un à droite, et à ce poste, il fait parti des meilleurs au monde, il n'y a pas de débat là-dessus. Il s'est construit en même temps que le Stade Rochelais. Le club a évolué, lui aussi. Aujourd'hui, c'est une pièce maîtresse de La Rochelle et du XV de France.

Ce destin, vous l'avez senti au départ ?

On peut le sentir, mais c'est un joueur qui ne rentrait pas dans les standards. 145 kilos à son arrivée ... Il a voulu tenter sa chance en France. Quand je l'ai vu sur un terrain chez nous, il avait une dimension physique hors normes, avec des habilités techniques. Il a franchi les étapes au fur et à mesure. Aujourd'hui en équipe de France, quand il s'agit de gagner des mètres et resserrer les défenses, il est très bon pour çà. Uini ne fera jamais 125 kilos, il ne fallait pas l'aiguiller vers un profil de coureur.

Humainement, c'est aussi quelqu'un de marquant pour vous ...

J'ai une relation particulière avec lui, parce que je l'ai connu très jeune, et que je l'ai fais venir en France. Il y a un lien fort qui va au delà du rugby. Déjà, c'est un "mec" club, j'aime çà, ensuite il rassure quand il est sur un terrain, avec sa présence physique, mais il fait le lien entre les joueurs français et les autres. Il a appris le français tout seul, il est doué, et dans un vestiaire, il fait l'unanimité. C'est un leader, il a été souvent capitaine quand il était jeune. Il est fédérateur, dans une équipe, c'est un point d'ancrage.

Il a enchainé pas mal de matchs en Pro D2 et en Top 14

Il a besoin de çà. Il s'entraine tout le temps, ensuite il lui faut du temps de jeu. Il a besoin de ce rythme là, parce qu'avec son morphotype, si il s'arrête trop longtemps, le temps de redémarrage est trop long. Pour redémarrer la machine, il faut de l'énergie pour alimenter un train de marchandise pareil.

Vous vous appelez encore aujourd'hui ?

On s'envoie des messages assez souvent, avant de grands évènements, mais on communique souvent par WhatsApp. On a un groupe entre anciens joueurs du Stade Rochelais. Bon souvent, il y a pas mal de bêtises qui circulent, mais on garde le lien encore de cette façon. Mais c'est un garçon que je recroise de temps en temps, et avec un grand plaisir vraiment.