Coupe du monde de rugby 2023 : tout savoir sur le tirage au sort

Le XV de France sera fixé lundi 14 décembre sur ses futurs adversaires de groupe lors de la Coupe du monde 2023. Le tirage au sort a lieu à Paris et décidera de la répartition des 20 équipes en quatre poules. France Bleu vous explique tout ce qu'il faut savoir.

Après le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 de football, place au rugby. Lundi 14 décembre le XV de France sera en partie fixé sur les ses futures adversaires de poule pour le Mondial 2023 qui se déroulera dans l'Hexagone. World Rugby, la fédération internationale qui organise la Coupe du monde, organise le tirage au sort à partir de 12h15 au Palais Brongniart à Paris.

Pour l'occasion, elle a convié six ambassadeurs de l'art d'être Français : l'acteur Jean Dujardin, le photographe Yann-Arthus Bertrand, le créateur Christian Louboutin, la danseuse étoile Alice Renavand et l'architecte Jean-Michel Wilmotte. Les six personnalités se succéderont pour tirer au sort la composition des quatre groupes.

20 équipes, quatre groupes

En 2023, vingt équipes seront en lice pour la course au titre suprême. Douze sélections nationales se sont déjà qualifiées automatiquement puisqu'elles ont terminé aux trois meilleures places des poules lors de la dernière Coupe du monde en 2019 au Japon. Il reste donc huit places à prendre.

Elles seront attribuées en fonction de plusieurs tournois organisés par zone géographique. Deux équipes en Europe, deux pour l'Amérique du Nord et du Sud, une en Océanie, une en Asie/Pacifique et une en Afrique. La dernière équipe pourra se qualifier grâce à un tournoi organisé en novembre 2022.

La composition des chapeaux

Coronavirus oblige, World Rugby a dû revoir son processus de répartition des chapeaux pour le tirage au sort. Celui-ci se fait toujours en fonction du classement mondial World Rugby mais la date a été arrêtée beaucoup plus tôt que d'habitude. "Compte tenu de l'impact du Covid-19 sur les matches internationaux de rugby en 2020, et pour être équitable envers les équipes qualifiées, le board de la Coupe du monde a décidé que le classement mondial datant du 1er janvier 2020 serait utilisé pour répartir les cinq chapeaux", a expliqué l’instance internationale.

La décision semble logique mais pénalise grandement le XV de France puisque l'équipe était seulement 7e au classement international à cette date. Moins de trois mois plus tard, lorsque le Tournoi des 6 nations a été arrêté en mars, les Bleus étaient remontés à la 4e place. Conséquence, la France n'est pas tête de série pour ce tirage au sort et pourrait donc se retrouver dans le même groupe que les All Blacks ou que les Sud-africains champions en titre.

Chapeau 1 : Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Angleterre, pays de Galles

Chapeau 2 : Irlande, Australie, France, Japon

Chapeau 3 : Ecosse, Argentine, Fidji, Italie

Chapeau 4 : Océanie 1, Europe 1, Amérique 1, Asie/Pacifique 1

Chapeau 5 : Afrique 1, Europe 2, Amérique 2, vainqueur du tournoi de qualification final