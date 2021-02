Coupe du monde de rugby 2023 : tout savoir sur les matchs qui se joueront à Nantes

Le stade de la Beaujoire accueillera quatre matchs de la coupe du monde de rugby en 2023. Les équipes qui joueront à Nantes sont l'Irlande, le Pays-de-Galle, l'Argentine et le Japon.

On connait désormais les affiches de la coupe du monde de Rugby de 2023. Les quatre équipes qui joueront à Nantes sont l'Irlande, le Pays-de-Galles, l'Argentine et le Japon. Ces quatre rencontres auront lieu au stade de la Beaujoire entre le 16 septembre et le 8 octobre. Le stade sera rénové pour l'occasion.

Les dates des matchs

L'Irlande jouera contre le vainqueur de la poule Asie Pacifique 1 le 16 septembre 2023, l'Argentine contre celui de la poule Amérique 2 le 30 septembre 2023. Le Pays de Galles affrontera le gagnant de la poule Europe 1 le 7 octobre 2023 et le Japon défiera l'Argentine le 8 octobre 2023. Le calendrier complet est ici.

La billetterie

Les premiers billets pour assister aux matchs seront mis en vente le 4 mars 2020 sur le site internet de la coupe du monde de rugby.