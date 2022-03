Coupe du monde de rugby 2023 : L'Equipe sort un numéro spécial avec des Unes personnalisées par région

Alors que le XV de France brille actuellement dans le Tournoi des Six Nations, le quotidien L'Equipe en profite pour mettre en avant la Coupe du monde de rugby qui se tiendra en 2023 en France. Un numéro spécial du journal sort ce vendredi en kiosques avec des Unes différentes en fonction des régions. Neuf Unes différentes pour les neuf villes qui accueilleront la compétition avec à chaque fois un joueur de l'équipe de France qui lui est associé. L'histoire d'amour entre Romain Ntamack et Toulouse, Gaël Fickou, fan de l'Olympique de Marseille, les liens très forts entre Demba Bamba et Saint-Denis, etc.

L'Equipe revient également sur tout ce qu'il faut savoir du Mondial : la carte des sites, la composition des poules, des reportages sur les villes, etc. Pour Jérôme Cazadieu, directeur de la rédaction du quotidien, "il était important de montrer que le Mondial de rugby allait avoir lieu dans un contexte où l'équipe de France n'a jamais été aussi performante et en position de gagner le tournoi". *

Découvrez les neuf Unes différentes du numéro spécial de L'Equipe consacré à la Coupe du monde 2023 :

Originaire de la Seyne-sur-mer, Gaël Fickou est un fan de l'Olympique de Marseille depuis toujours. Le trois-quarts centre des Bleus connaît bien le stade Vélodrome qui accueillera six matchs de la Coupe du monde.

Coupe du monde 2023

Le Stade de France à Saint-Denis accueillera plusieurs matchs ainsi que la finale du Mondial de rugby et qui d'autres que Demba Bamba pour l'évoquer dans les pages de L'Equipe ? Le pilier droit est né dans la ville du nord de Paris et s'investit grandement dans le quartier où il a grandi.

Coupe du monde 2023

L'Union Bordeaux-Bègles domine actuellement le championnat de Top 14, l'occasion de revenir sur la renaissance du rugby à Bordeaux depuis la montée de l'UBB dans l'élite en 2011.

Coupe du monde 2023

Le stade de la Beaujoire à Nantes accueillera 4 matchs et le journal revient sur l'histoire forte qui lie la ville au rugby. Une passion un peu oubliée mais qui ne demande qu'à renaître.

Coupe du monde 2023

A Lyon, le rugby a connu une longue période de disette avant de renouer avec le sommet. Le Groupama Stadium cinq matchs, dont France-Italie le 6 octobre. L'Equipe sur la belle épopée du LOU et de ses rêves de titre.

Coupe du monde 2023

L'Allianz Riviera, l'antre des Aiglons, accueillera 4 matchs de poules lors du Mondial. Pour l'occasion, le journal a interrogé Jean-François Tordo, ancien talonneur et capitaine des Bleus pour évoquer l'âme du rugby dans sa ville de cœur.

Coupe du monde 2023

Si le Nord n'est pas la région de France la plus connue pour son amour du ballon oval, le rugby s'y développe néanmoins peu à peu. L'accueil de cinq matchs en 2023 dont la France et l'Angleterre pourrait accélérer le rythme.

Coupe du monde 2023

Il n'y a pas que les Verts qui savent faire bouillir le Chaudron. Le mythique stade Geoffroy Guichard avait déjà accueilli des matchs de la Coupe du monde en 2007 et recommencera en 2023. Une enceinte adoptée par Clermont en championnat qui y a vécu des beaux souvenirs.

Coupe du monde 2023

Enfin, c'est l'incontournable Toulouse qui est mis en valeur dans ce numéro spécial de L'Equipe. Le quotidien revient sur la belle histoire d'amour entre Romain Ntamack et la Ville rose. Une liaison débutée par Emile, le père de l'ouvreur des Bleus.