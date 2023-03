Coupe du Monde de Rugby 2023 : un village du rugby installé place de la Concorde

© Ville de Paris - Visuel non contractuel

A partir du 15 août, le village du rugby va s'installer place de la Concorde pour un peu plus de deux mois. Du 8 septembre au 28 octobre, la structure permettra à Paris de célébrer l'évènement et de vivre au rythme de la Coupe du Monde de Rugby 2023.

ⓘ Publicité

Pierre Rabadan, adjoint aux sports à la mairie de Paris, explique que "ça fait trois à quatre ans que nous travaillons sur ces objectifs. Ils arrivent et sont concrets". Il considère ce village comme une "zone de vie" installée sur la partie Est de la place de la Concorde (entre le jardin des Tuileries et le centre de la place). La circulation automobile y sera maintenue mais restreinte avec un double sens.

Un village du rugby

A l'intérieur du village, il y aura deux terrains : un pour le rugby fauteuil et un pour le rugby, permettant notamment de participer à des ateliers sur le rugby. Il y aura aussi une fan zone avec "deux grands écrans à proximité de l'obélisque avec une scène au milieu qui accueillera des animations culturelles, des concerts, et toutes sortes de programmations que l'on va mettre en place" précise Pierre Rabadan.

La village du rugby sera situé dans l'axe des Champs-Elysées, derrière l'Obélisque - © Ville de Paris - Visuel non contractuel

Plusieurs espaces de restauration et de convivialité, ainsi qu'un mégastore 100% rugby, sont aussi prévus à l'intérieur de cette structure qui pourra accueillir autour de 10 000 personnes. Si le mégastore est ouvert tous les jours, le village ne sera ouvert que les vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 23h30, "et les jeudis, lorsque la France joue" ajoute l'adjoint aux sports.

"Un site exceptionnel"

Un lieu sera dédié aux médias où un plateau permettra de faire des interviews ou de réaliser des émissions de radio en direct. Pierre Rabadan affirme que "le site est exceptionnel, avec sa vue sur la tour Eiffel en fond, l'axe Obélisque-Arc de Triomphe-La Défense, et de l'autre côté le musée du Louvre. Il suscite déjà beaucoup d'intérêt".

Le camps de base des officiels du tournoi sera aux Invalides et le centre de communication à Roland Garros. L'ouverture du village, dont l'accès sera entièrement gratuit, aura lieu le 8 septembre, pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde opposant la France à la Nouvelle Zélande.