Coupe du monde de rugby : 9000 policiers et gendarmes moblisés

"Fluidité, sécurité, efficacité". Etienne Guyot a résumé en trois mots ce qu'il attendait des pouvoirs publics. Car si Bordeaux n'accueillera que cinq rencontres réparties sur trois week-ends, c'est pendant sept semaines que la coupe du monde impactera la Gironde en général et l'agglomération bordelaise en particulier.

ⓘ Publicité

"Les jours de match, 900 policiers et gendarmes seront mobilisés, explique le Préfet, les veilles de jour de match, ils seront 450." Sept lieux feront l'objet d'une vigilance particulière à Bordeaux. Le stade Matmut Atlantique, bien sûr, le village rugby installé en bord de Garonne, le centre-ville, les Bassins à Flot, la gare Saint-Jean, l'aéroport (où 7000 passagers sont attendus le vendredi 8 septembre) et les transports en commun." Les forces de l'ordre seront présentes dans 25 stations de tram et de bus en journée et en soirée.

3 commissariats mobiles et des policiers irlandais

Les effectifs locaux seront renforcés avec, par exemple, six escadrons de gendarmerie mobile, des militaires du réseau Sentinelles ou encore un régiment de cavalerie de la Garde républicaine. Quatre policiers irlandais arriveront pour le weekend des 9-10 septembre à l'occasion du match Irlande-Roumanie.

Les opérations seront supervisées depuis le Centre opérationnel départemental de la Préfecture. En relais, trois commissariat mobiles seront installés à la gare, sur le parvis de la Maison Eco-Citoyenne et sur le parvis du stade.

"Je n'ai pas souvenir d'un évènement où on mobilise un tel dispositif sur une durée aussi longue, assure le directeur département de la sécurité publique Emmanuel Morin. Tout l'éventail des menaces est pris en compte. Il y a les menaces quotidiennes, la délinquance classique comme les vols, les violences. le dispositif vise à faire face à tout ça. Mais des menaces d'autre nature sont prises en compte. La menace terroriste bien sûr. On aura des moyens de lutte anti-drones, on aura le pré positionnement du GIGN sur certains points sensibles. Tout le panel des moyens sera mobilisé."

L'organisation des secours est également au cœur du dispositif. 200 pompiers supplémentaires sont mobilisés, quatre sports de secours seront installés dans le centre-ville, des équipes médicales seront présentes au stade et au village rugby, les équipes du SMUR et du SAMU seront renforcées.