Coupe du monde de rugby : à 39 ans, l'ancien Bayonnais Pieter-Jan Van Lill s'apprête à défier le XV de France

C'est un match qu'il avait coché depuis longtemps. "J'en avais parlé, pas avec le staff, mais avec ma famille, ma femme et mes enfants, révèle Pieter-Jan Van Lill, de retour de l'ultime mise en place au Stade Vélodrome quand il répond à nos questions. Je voulais jouer les All Blacks et la France, pour que mes enfants puissent voir leur père jouer dans un grand stade contre les grandes équipes." Pour lui, qui dispute sa quatrième coupe du monde, le match de jeudi 21 septembre sera forcément particulier. "La France, c'est mon pays depuis plusieurs années, j'ai du sang français, acquiesce-t-il. Mais je ne sais pas si mes enfants vont encourager les Bleus ou la Namibie," rigole le troisième ligne. Dans tous les cas, sa femme et ses deux enfants seront tout proches, dans les travées du Vélodrome, pour supporter celui qui, à 39 ans, est le joueur le plus âgé du mondial.

Champion de France de Pro D2 avec l' Aviron Bayonnais en 2019, le colosse d'1,93 m pour 119 kg n'attend plus que le coup d'envoi. "Physiquement, je suis prêt. Ça fait partie de ces matches qui font envie, donc je suis très très prêt. Et mentalement, pareil. C'est un match contre la France, en France, dans un stade énorme, tout le monde veut jouer ce match, je suis très content de pouvoir le faire."

Pieter-Jan Van Lill, en 2016 avec l'Aviron Bayonnais face au LOU Rugby. © Maxppp - Jean-Daniel Chopin

Un parcours atypique

Arrivé en France en 2014, il commence sa carrière professionnelle dans les Landes à Dax , repéré… à 30 ans. "J'ai fait mes études de dentiste en Afrique du Sud, et j'ai commencé à travailler jusqu'à mes 30 ans, et jusqu'à ce que j'arrive en France." De Dax, "Pof" comme le surnomment ses coéquipiers, débarque pendant cinq ans au Pays Basque à Bayonne. Joueur rugueux, physique, il s'installe dans le pack bayonnais, entraîné à l'époque entre autres par Yannick Bru et Joël Rey. "Ils m'ont envoyé des messages, pour me féliciter et m'encourager" nous apprend Pieter-Jan Van Lill. "J'ai aussi reçu des messages de la part de Capbreton."

Car après son aventure bayonnaise et une pige de deux ans à Valence-Romans dans la Drôme, le doyen de la compétition a la particularité de jouer… en Fédérale 3, la 7e division française, avec Capbreton-Hossegor (Landes). À qui il promet : "Je dois finir la saison avec eux. Je vais rater une partie, à cause du mondial, mais je dois rendre au rugby ce qu'il m'a apporté, ce sera ma façon de le faire." Ils seront cinq de l'entente Capbreton-Hossegor à faire le déplacement pour l'encourager. Le coup d'envoi de France – Namibie, ce sera ce jeudi 21 septembre à 21h. Les Namibiens sont toujours en quête d'une première victoire en coupe du monde, mais veulent aussi "gagner le cœur des supporters français."