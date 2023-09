Coupe du monde de rugby à Bordeaux : 10.000 spectateurs à Chaban pour l'entrainement public des All Blacks

10.000 spectateurs étaient réunis au stade Chaban Delmas de Bordeaux ce lundi après-midi pour un entrainement des All Blacks.

L'équipe de rugby de Nouvelle-Zélande a posé ces valises en Gironde cette semaine. Elle utilise les installations de l'UBB pour préparer sa prochaine rencontre de Coupe du Monde. Ce sera le 29 septembre à Lyon face à l'Italie.

Cet entrainement en public n'était pas prévu jusqu'à ce que le maire de Bègles, Clément Rossignol Puech en face la demande la semaine dernière au staff des All Blacks. Demande acceptée et c'est à Chaban et non pas à Moga que le rendez-vous a été donné aux fans.

Les billets, gratuits, ont été réservés en moins de 24 heures vendredi dernier. 10.000 spectateurs ont donc pu assister à une heure et demi d'entrainement d'une des plus belles équipes de rugby au monde dans une ambiance de match.

