Coupe du monde de rugby à Bordeaux : cinq matches pour de beaux souvenirs

Il n'y aura pas eu de fin en apothéose. Ceux qui espéraient assister à un feu d'artifice samedi soir pour Fidji-Géorgie sont repartis un peu déçus. Ce dernier match est d'ailleurs à l'image de ces cinq rencontres de poule disputées au stade Matmut Atlantique de Bordeaux. De grands joueurs ont foulé la pelouse, les supporters ont assuré l'ambiance sur le parvis du stade puis en tribune. Mais, à part lors du match Pays-de-Galles/Fidji , le spectacle sportif n'a pas vraiment été à la hauteur, la faute souvent à des rencontres déséquilibrées.

Galles-Fidji, du suspense et du spectacle

A une semaine de la fin de la phase de poules de cette 10e coupe du monde de rugby, les matches de très haut niveau émaillés d'un réel suspense se comptent sur les doigts d'une main. Il y a eu bien sûr le match d'ouverture entre le XV de France et la Nouvelle-Zélande. Et la rencontre titanesque entre l'Irlande et l'Afrique du Sud. On y ajoutera deux matches des Fidji. Leur victoire historique à St-Etienne contre l'Australie et leur défaite de justesse contre le Pays de Galles. Ce match a fait vibrer les tribunes du stade Matmut Atlantique de Bordeaux. Le public français avait pris parti en faveur des joueurs du Pacifique. L'autre moitié du stade était composée de Gallois. Tous se sont régalés et le match a même pu se poursuivre dans les discussions les jours suivants, l'arbitrage étant apparu quelque peu déséquilibré en faveur du XV du Poireau.

La palme aux Irlandais et aux Gallois

Comme lors de l'Euro 2016 de football qui avait déjà vu Bordeaux accueillir les équipes irlandaises et galloises, cette coupe du monde de rugby a été marqué par l'enthousiasme des supporters de ces deux pays. Largement supérieurs en nombre par rapport aux autres sélections, même si les Chiliens et les Géorgiens ont surpris par leur mobilisation à Bordeaux, les fans des formations menées par Johnny Sexton et Dan Biggar ont d'abord envahi le centre ville avant de déferler sur le stade. La bière à la main, tradition locale, ils ont su répandre sur la compétition leur joie de participer à cet événement mondial.

L'accès au stade encore sur la sellette

Le premier match disputé à Bordeaux n'a pas été loin de tourner au fiasco. De nombreux spectateurs ont manqué le coup d'envoi de la rencontre face à la Roumanie. La faute à une panne de tramway. Beaucoup d'autres sont arrivés liquéfiés par la canicule. La faute a une panne de la climatisation dans les même tramway. Présente samedi lors du dernier match à Bordeaux, la ministre des sports Amélie Oudéa-Castera a préféré insister sur la manière dont se sont passés les autres rencontres. "Il y a eu un petit temps de rodage, a-t-elle expliqué. Il faisait très chaud et il y a eu un problème technique sur le réseau qui a ensuite été corrigé. je suis d'ailleurs venue aujourd'hui en navette pour m'assurer de la fluidité dans les transports et nous sommes désormais très fiers de l'expérience globale délivrée aux spectateurs". Parmi les points négatifs, de nombreux supporters ont relevé le temps d'attente aux buvettes du stade. Fred, qui habite La Brède au sud de Bordeaux, a assisté à trois rencontres au stade Matmut Atlantique. Enfin presque. "J'ai raté une mi-temps complète, témoigne-t-il, parce que je suis allé chercher trois bières pour mes amis à la mi-temps. Ce n'est pas normal que l'on ne puisse pas être servis en temps et en heure".

La suite au village rugby

La coupe du monde à Bordeaux est terminée en ce qui concerne les matches. Mais pas pour la fête. Tout dépendra bien sûr du parcours des joueurs du XV de France. Le village rugby de Bordeaux Métropole, en partenariat avec France Bleu Gironde, est en tous cas prêt à vibrer à l'occasion du prochain match contre l'Italie vendredi soir puis pour les phases finales. Les matches seront retransmis sur l'écran géant de cinquante mètres carrés. Lors de la rencontre entre la France et la Nouvelle-Zélande, le 8 septembre, 10.000 personnes s'étaient massées pour assister au succès des Bleus.