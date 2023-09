Coupe du monde de rugby : à Marseille, le stade Vélodrome change de look !

Pendant un mois et demi, le stade Vélodrome va fonctionner selon les habitudes de Rugby World Cup France 2023, l'organisateur de l'évènement. Six matchs de rugby sont prévus dans le stade de Marseille*. Hormis sur quelques parenthèses (trois matches de l'OM** et la venue du Pape, le 21 septembre), la maison de l'Olympique de Marseille et de ses supporters est réservée, louée.

L'organisation de séminaires n'est plus possible, alors qu'en cette rentrée, c’est une période demandée. Plus de visite du stade non plus. Le Vélodrome est, d’ailleurs, déjà aux couleurs rouge et bleu de la Coupe du monde de rugby.

L"Orange Vélodrome" devient le "Stade de Marseille"

Le Stade Vélodrome version coupe du Monde de rugby © Radio France - Bruno Blanzat

Les grilles en bas des gradins, les filets derrière les buts, disparaissent, ce qui donne un autre Vélodrome par rapport aux matches de l’OM, avec, parfois, l’impression d’être dans une autre enceinte. D’ailleurs, il ne s’appelle plus "Orange Vélodrome" pendant la coupe du Monde. Mais "stade de Marseille". Idem pour toutes les autres villes.

Les lettres accrochées sur la jupe de l’enceinte ont déjà disparu.

L’organisateur, qui s’accapare le stade, gère le gardiennage et la sécurité, mais aussi les tribunes.

Un exemple : six loges en tribune Jean Bouin, qui accueillent d’ordinaire des VIP, sont réquisitionnées pour les entraineurs des équipes nationales de rugby, qui aiment prendre de la hauetur lors des rencontres. De gros studios télés sont aussi installés dans le stade.

Une pelouse de réserve, qui pousse en Italie, est prête à être installée, si besoin...

Et puis, il y a la question de la pelouse. Il y a encore quelques années, les rugbymen avec leurs gros crampons et leurs mêlées, abîmaient l’aire de jeu.

Martoin d'Argenlieu, directeur-général de "Mars 360", filiale de l'OM, qui gère l'Orange Véldrome © Radio France - Bruno Blanzat

Désormais, avec les pelouses hybrides, mélange d'herbe naturelle et artificielle, c’est moins le cas. Pour Martin d'Argenlieu, "on n'a plus tout ce que l'on avait en tête, à l'époque, avec les terrains de rugby qui sont labourés (avec les mêlées, notamment). "Ce sont des choses qui ne se produisent plus, ou les impacts sont beaucoup plus faibles" assure le directeur général de la société Mars 360, filiale de l'OM, qui gère l'Orange Vélodrome.

"Après, on reste vigilant car l'activité va être intense, on est encore sous des fortes chaleurs. Toutes les précautions sont donc prises. Et on a également toutes les pelouses de réserves prévues. Une pelouse plaquée, qui peut se poser très rapidement si besoin (en 3-4 jours). Et on envisage, après la Coupe du monde, si besoin, de remplacer la totalité du terrain. Ce serait à la charge de la Coupe du Monde de rugby."

Pas d'impact, sportif ou économique, pour l'OM

Martin d'Argenlieu qui souligne qu"il n'y aura pas d'impact pour l'Olympique de Marseille. Il a été négocié en amont que l'OM puisse jouer tous ses matches à domicile et qu'il n'y ait pas de stade de remplacement. Et cela sera neutre financièrement. Par exemple, tout ce qui est montage-démontage-changement de configuration du rugby au football, ce n'est pas l'Olympique de Marseille qui le prend en charge. C'est pris en charge sur les frais généraux de la Coupe du monde de rugby. Sur toutes les autres activités, qui n'ont pas lieu, comme les séminaires ou les visites (du stade), le manque à gagner a été pris en compte dès le départ et est pris en charge par l'organisateur."

Par ailleurs, la société "Mars 360", filiale de l'OM, a récupéré les droits exclusifs pour commercialiser les produits hospitalités. Ce sont des places VIP, autour de 3 000 pour chaque rencontre de cette Coupe du monde de rugby.

Le stade Vélodrome est prêt à accueillir ses premiers spectateurs, samedi, pour Angleterre-Argentine © Radio France - Bruno Blanzat

* Angleterre-Argentine, le 9 septembre ; Afrique du Sud-Ecosse, le 10 septembre ; France-Namibie, le 21 septembre ; Afrique du Sud-Tonga le 1er octobre. Et deux 1/4 de finale les 14 et 15 octobre.

** OM-Toulouse le 19 septembre , OM-Brigthon le 5 octobre et OM-Le Havre le 8 octobre