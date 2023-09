Coupe du monde de rugby à Saint-Étienne : près de 1.500 personnes mobilisées pour la sécurité

Pas moins de 5.100 policiers et gendarmes seront déployés tous les jours en moyenne en France pendant toute la durée de la Coupe du monde de rugby, qui débute vendredi 8 septembre. Les effectifs monteront même jusqu'à 7.500 lors des pics d'activité, selon le ministère de l'Intérieur.

Il faut d’abord sécuriser les joueurs, leurs hôtels et terrains d’entraînement sont régulièrement fouillés. Et chaque équipe a une protection du GIGN, ou du Raid, lors de ses déplacements. Des escortes pourront être mises en place et les préfets pourront même, suivant les horaires, décider de mesures supplémentaires comme couper une route par exemple.

Les jours de match à Saint-Étienne (9 septembre, 17 septembre, 22 septembre et 1er octobre), près de 1.500 personnes seront mobilisées pour la sécurité : 700 policiers et gendarmes, ainsi que 785 volontaires ou agents de sécurité privés, vigiles ou stadiers de Geoffroy-Guichard. Il y aura même des policiers (87) dédiés à la sécurisation du trajet des supporters entre la gare Châteaucreux, le village rugby et le stade. Le Chaudron sera évidemment fouillé à chaque fois pour la recherche d’explosifs. Il sera aussi couvert par un dispositif de lutte anti-drone, pour éviter une attaque par les airs.