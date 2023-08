Coupe du monde de rugby : Aix-les-Bains se prépare à accueillir la Namibie

Alors que le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié doit dévoiler ce lundi à la mi-journée la liste des 33 joueurs pour la Coupe du monde de Rugby qui commence dans moins de trois semaines en France (du 8 septembre au 28 octobre), la ville d'Aix-les-Bains se prépare de son côté à accueillir l'équipe de Namibie, qui jouera dans le groupe de la France (avec l'Italie, l'Uruguay et la Nouvelle-Zélande). La sélection namibienne, 21ème équipe mondiale, a en effet choisi Aix-les-Bains, comme camp de base pour la compétition. L'équipe y sera officiellement accueillie le samedi 2 septembre lors d'une cérémonie protocolaire au théâtre de Verdure, en attendant, c'est l'heure des derniers préparatifs.

Travaux sur les pelouses de l'hippodrome

Le plus gros du travail, ces jours-ci, pour les équipes techniques du service des sports, consiste à préparer le terrain d'honneur de l'hippodrome, où les joueurs s'entraîneront. "Il faut remettre de l'engrais, un peu réensemencer... les équipes techniques font un énorme travail sur l'hippodrome", insiste Olivier Berlioux, directeur de cabinet de la ville d'Aix-les-Bains.

"La pelouse qui est utilisée pour la saison des courses est environ à 12 cm de hauteur et pour les joueurs, il faut la ramener à environ 3 cm, on la redescend progressivement en 3 à 4 semaines, pour ne pas la stresser (...) pendant la première partie de leur séjour aixois, ils utiliseront la pelouse annexe, et après leur premier match, à partir du 12 septembre, ils pourront utiliser les deux terrains".

Le terrain annexe, situé vers le golf, a aussi été entièrement refait. Car le cahier des charges de France 2023 est exigeant, notamment pour les installations médicales. "Il faut des lieux très spécifiques, à la fois pour la partie soins de récupération, massages etc... et il faut aussi un lieu dédié en cas de pépin médical un peu plus important".

Visite du comité technique

Le comité d'organisation de la Coupe du monde a validé les installations cet été, tout est quasiment prêt. "On est heureux et fier d'accueillir cet événement à Aix-les-Bains" se félicite Renaud Berretti. Le maire d'Aix-les-Bains vient même de faire acheter de nouvelles haltères pour les Namibiens, qui iront faire de la musculation dans le nouveau gymnase intercommunal de Marlioz. "Vous imaginez bien qu'il s'agit d'athlètes de haut niveau, dont certains, notamment les premières lignes, soulèvent beaucoup de fonte, donc nous avons fait l'acquisition d'équipements complémentaires".

Et ces investissements serviront par la suite "à tous les Aixois", insiste le maire, "que ce soit pour le club local de rugby, le FCA rugby d'Aix-les-Bains, ou pour tout le domaine sportif de l'hippodrome d'Aix-Marlioz, et ça c'est assez profitable pour la ville". La délégation namibienne, composée de 55 personnes, dormira au domaine de Marlioz où l'hôtel Mercure, qui compte 60 chambres, a été entièrement privatisé pour l'occasion.