Coupe du monde de rugby : Alldritt forfait, Danty de retour face à la Namibie

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a décidé de rappeler ses cadres pour valider la qualification du XV de France pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Pour cela, il faudra battre la Namibie ce jeudi soir (21h) au stade Vélodrome de Marseille, à l'occasion du troisième match des tricolores de la phase de poule. Des cadres de retour à une exception près : Grégory Alldritt. Touché à un genou lundi dernier lors de l'entrainement, le troisième ligne rochelais est préservé par précaution. Eloigné des terrains depuis l'ultime match de préparation des Bleus face à l'Australie le 27 août dernier, Jonathan Danty retrouve sa place de titulaire au centre après avoir soigné sa gêne aux ischios-jambiers.

ⓘ Publicité

Sans surprise, le pilier Uini Atonio démarrera la rencontre en première ligne aux côtés du talonneur Peato Mauvaka mais aussi et surtout du pilier toulousain Cyril Baille et son mollet tout neuf. Trois autres Rochelais figurent sur la feuille de match. Le pilier Reda Wardi, le talonneur Pierre Bourgarit et le troisième ligne Paul Boudehent seront finisseurs. Ce dernier devait être hors-groupe, mais il "bénéficie" du forfait de Grégory Alldritt remplacé par François Cros.