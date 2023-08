Coupe du monde de rugby : Ange Capuozzo, l'Italien

L’histoire d’Ange Capuozzo est celle de beaucoup d’Italiens de France. Originaire de Naples, son grand-père paternel émigre avec ses parents à Grenoble à 7 ans. Le père d’Ange Capuozzo, lui, grandit sur les quais de l’Isère, où bat encore aujourd’hui le cœur italien de Grenoble, avec l’éternel alignement des pizzerias et la liesse les soirs de grandes victoires de la Squadra Azzura.

Mais c’est à deux pas de St-Bruno, un autre quartier populaire du centre grenoblois, que Franck Capuozzo, le papa, va monter son restaurant. C’est là, au-dessus de "l’Auberge Napolitaine" que nait Ange en 1999, avant un déménagement de la famille à Pont-de-Claix.

Ange Capuozzo a toujours été très attiré par le rugby

"Toujours très attiré par ce côté de la famille" - Franck Capuozzo

Petit, Ange Capuozzo n’est pas aussi posé qu’il l’est aujourd’hui en dehors des terrains. C’est un enfant qui a besoin de se dépenser, ce qui va très vite le mener vers le rugby, se rappelle sa mère Emmanuelle : "Il a fait du judo, du foot, de la boxe, du vélo, mais le rugby avait une place à part. C’était son petit ballon de rugby-doudou, c’était des jeux de contacts avec les poupées de sa sœur, il aimait ça".

Déjà sur un terrain de rugby, déjà avec le maillot de l'Italie

Sur de nombreuses photos de famille, Ange Capuozzo porte déjà des maillots de l’Italie : "On n'a jamais orienté nos enfants, évidemment à la maison, on regardait la France et l’Italie", tempère Franck Capuozzo, "mais c’est vrai que lui a toujours été très attiré par ce côté de la famille". Alors en 2019, lorsque émerge la possibilité de rejoindre les moins de 20 ans italiens pour la Coupe du Monde, le jeune arrière qui vient tout juste de faire ses premiers pas à Grenoble n’hésite pas : "Il était prêt", dit encore son père.

À mesure que la pointe de vitesse de l’arrière fait des ravages sur les pelouses de Pro D2 (18 essais en 3 saisons), la possibilité de rejoindre les A italiens prend de l’ampleur et Ange Capuozzo s’y prépare en perfectionnant son italien. La suite, c'est une ascension fulgurante. Encore à Grenoble, il crève l’écran dès ses premières sélections et mène l’Italie à un succès historique à Cardiff dans le Tournoi 2022. Il enchaine avec un transfert à Toulouse, et encore des performances de choix au point d’être élu révélation du rugby mondial en 2022 .

Ange Capuozzo savoure la victoire au Pays de Galles avec ses proches - David Davies

Ange Capuozzo est devenu le visage d’une sélection italienne qui a retrouvé de la vigueur, une fierté pour sa famille aussi. "Dans la famille, il y a des commerçants, ils ont des photos d’Ange dans les restaurants, ils sont à fond !" sourit le papa de la star du rugby transalpin. Placée dans le groupe de la France et de la Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du monde, l’Italie a installé son camp de base à Bourgoin-Jallieu, à une grosse demi-heure de route de Grenoble, et jouera contre les Bleus et les All Blacks.

"Les planètes sont alignées" - Emmanuelle Capuozzo

"La Coupe du monde en France, Bourgoin, Lyon, la France, les Blacks !!!!" Pour Franck Capuozzo, c’est presque trop beau pour être vrai. Même sentiment chez la maman d’Ange, Emmanuelle : "Les planètes sont alignées, c’est tellement de symboles, c’est génial. Ange a un parcours atypique, on ne s’attendait pas à une telle progression, aussi fulgurante, mais c’est là, on est fiers et super heureux ».

À Grenoble ou à Naples, la famille attend désormais avec impatience le début de la compétition et les exploits d’Ange, l’Italien.