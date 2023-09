Coupe du monde de rugby : pourquoi la blessure d'Antoine Dupont est un coup dur pour le XV de France 

Les supporters du XV de France sont plongés dans l'angoisse en attendant de connaître le sort réservé à Antoine Dupont. Le capitaine et demi de mêlée, sérieusement touché à la mâchoire jeudi soir lors du match contre la Namibie , est incertain pour le reste de la Coupe du monde. S'il reste pour l'instant intégré au groupe, les Bleus sont désormais suspendus à l'annonce de la durée de son indisponibilité.

ⓘ Publicité

Il s'agit d'un nouveau coup dur pour l'équipe de France, déjà privée de l'autre élément essentiel de sa charnière : l'ouvreur Romain Ntamack, touché au genou gauche lors de la préparation au Mondial et forfait pour la compétition.

Coup dur pour le reste de la compétition

Un forfait pour le reste de la compétition de Dupont, élu meilleur joueur du monde en 2021 et pièce maîtresse du système mis en place par Fabien Galthié, serait lourd en conséquence pour le XV de France. Outre un dernier match de poules face à l'Italie, les Bleus s'apprêtent à disputer un quart de finale difficile, soit contre l'Afrique du Sud, tenante du titre, soit face à l'Irlande, numéro 1 mondiale.

Pour Pierre Berbizier, ancien entraîneur du XV de France, interrogé sur franceinfo, "c'est un drame pour cette équipe de France et pour toute la France. Perdre son capitaine et perdre ce joueur exceptionnel, forcément, ça pose problème". L'ancien coach dit sentir "beaucoup d'affolement". "Je le vois repartir à Toulouse, donc il n'est plus dans les mains du staff de l'équipe de France. J'espère qu'il pourra revenir, mais dans quelles conditions", s'interroge-t-il.

À lire aussi Rugby : Antoine Dupont souffre d'une fracture au niveau de la mâchoire mais reste dans le groupe

Qui pour remplacer Dupont ?

La question qui se pose désormais : l'équipe de France peut-elle surmonter ce coup dur pour aller jusqu'au bout de la compétition ? Dans son effectif, Galthié compte encore deux demis de mêlée pour remplacer son capitaine : Maxime Lucu et Baptiste Couilloud, en prévision du duel face à l'Italie dans deux semaines. "On va faire comme on fait à chaque fois : définir la meilleure équipe en fonction de notre stratégie. Baptiste a le profil pour débuter, Maxime est un très bon finisseur mais on peut aussi démarrer avec Max et mettre Baptiste sur le banc ", a estimé Laurent Labit. "La seule chose qu'on a pour nous, c'est le temps".

Pour Pierre Berbizier, l'équipe de France doit "se tourner vers son avenir", c'est-à-dire se concentrer sur le prochain match contre l'Italie, le 6 octobre prochain. "Il faut vite se tourner vers les joueurs disponibles pour les remobiliser par rapport à cette échéance qui ne sera pas facile. Attention, ça peut être le match piège. Les Français doivent vite se remobiliser par rapport à cet objectif et faire pour le mieux pour se qualifier", prévient-il.

Fabien Galthié va donc devoir se tourner vers les remplaçants pour la suite du Mondial. Mais selon Pierre Berbizier, pas simple de passer du banc à titulaire. "On a beau parler de la qualité des remplaçants et du banc français, on le voit avec Jalibert qui a remplacé Ntamack. Il découvre le rôle de titulaire. Ce sera pareil pour ceux qui vont succéder à Antoine Dupont".

Des blessures imprévisibles mais inhérentes au rugby

Si le rôle de Dupont est exceptionnel dans cette équipe, la nature de la blessure l'est tout autant. Le capitaine de l'équipe de France a été victime d'un violent coup à la tête lors d'un plaquage et " a subi une fracture maxillo-zygomatique ", a annoncé la Fédération française de rugby. " Un avis chirurgical spécialisé a été demandé pour définir précisément la durée de l'indisponibilité. Antoine Dupont demeure avec le groupe France ", a néanmoins ajouté la FFR, sans donner plus de précision sur son absence.

Le capitaine de l'équipe de France va donc retourner à Toulouse ce vendredi pour consulter des spécialistes, a indiqué le Stade Toulousain. Selon Didier Lacroix, président du club, il y consultera notamment le professeur Lauwers, " un ponte de la chirurgie maxillo-faciale ".

L'équipe dirigeante a indiqué attendre l'avis des spécialistes et se donne encore " 48 ou 72 heures pour savoir ce qu'il en sera vraiment ", a précisé Laurent Labit, entraîneur de l'attaque française. Pour Max Lafargue, médecin à la Ligne nationale de rugby, ce genre de blessures sont " imprévisibles " mais " inhérentes à ce sport de collision et de contacts ".

Pour ce médecin de la LNR, les blessures au niveau " du nez, de la mâchoire, des arcades zygomatiques peuvent être considérées comme relativement fréquentes à l'échelle d'une carrière ". En revanche, " c'est la première fois qu'on entend parler " d'une fracture maxillo-zygomatique à l'occasion de la Coupe du monde de rugby 2023 en France. " Ce ne sont donc quand même pas des blessures extrêmement fréquentes ", précise Max Lafargue.

Nos articles incontournables