Coupe du monde de rugby : Antoine Dupont passera une visite médicale lundi, déterminante pour la suite

Antoine Dupont sera fixé sur son sort lundi. Le capitaine du XV de France, sérieusement blessé à la mâchoire, passera ce jour-là une visite médicale "avec son chirurgien", rendez-vous déterminant pour la reprise de l'entraînement complet et la suite de la Coupe du monde, a annoncé mardi le staff des Bleus. "Tant qu'on n'a pas l'avis médical, il ne pourra pas reprendre le rugby. S'il y a le feu vert et le prérequis, il y aura une reprise progressive", a détaillé le manager santé des Bleus Bruno Boussagol en conférence de presse. Le joueur ne fait pas partie comme attendu de l'équipe retenue pour affronter les Italiens vendredi, dernier match de la phase de poules pour l'équipe de France.

ⓘ Publicité

"Il a intégré le groupe ce week-end : dimanche, il était à l'entraînement avec la partie médicale. On est rapidement passé à des exercices de course. Tout se passe normalement avec Antoine. Prochaine étape, il y a une visite lundi avec son chirurgien pour un dernier contrôle. On attend l'avis du chirurgien pour voir ce qu'on peut envisager pour un retour sur un éventuel quart de finale", a ajouté le kiné en chef des Bleus.

Reprise progressive de l'entraînement

Victime d'une fracture à la mâchoire lors de la victoire record des Bleus face à la Namibie (96-0) le 21 septembre, le demi de mêlée (26 ans, 51 sélections) a été opéré le lendemain. Il a retrouvé ses coéquipiers dans la nuit de samedi à dimanche à Aix-en-Provence, où ils se préparent au match contre l'Italie à Lyon. Dimanche et lundi, il s'est contenté d'exercices sur des vélos d'entraînement (Wattbike) ou un rameur, après avoir enchaîné les courses et les passes, sans contact, tout sourire malgré un cocard sous l'œil droit.

Après le rendez-vous de lundi, il va "falloir voir comment il réagit : est-ce qu'il aura toutes ses capacités et pas d'appréhension?", a encore expliqué Boussagol. "La troisième étape, c'est le choix des entraîneurs, qui prendront la dernière décision après un entretien avec Antoine", a détaillé le manager santé. Le retour de la figure de proue du rugby français est espéré pour les quarts de finale, les 14 ou 15 octobre. Si la logique sportive est respectée, ils devraient affronter les Sud-Africains, champions du monde sortants. Les autres adversaires potentiels sont l'Irlande ou l'Écosse.

Les Bleus, premiers de la poule A avec 13 points, ne sont pas encore assurés d'une place en quarts de finale. Ils doivent battre l'Italie (3e, 10 pts) pour se qualifier.

Liens utiles