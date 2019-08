Coupe du monde de rugby : avant l'annonce du groupe français, Maxime Médard revient sur sa déception passée

Pourtant finaliste du Mondial 2011 face à la Nouvelle-Zélande, l'arrière toulousain avait vu l'édition 2015 lui passer sous le nez. Cette année il est quasi certain de figurer dans la liste de Jacques Brunel.

Toulouse, France

La date fatidique approche pour les rugbymen français. Lundi 2 septembre, Jacques Brunel annoncera le groupe qui partira à la Coupe du monde au Japon cet automne, après le JT de 20h sur TF1. Les Bleus n'ont plus qu'une chance pour briller et tenter de faire pencher la balance à leur avantage : le dernier test-match, ce vendredi soir au Stade de France face à l'Italie.

5 Toulousains seront sur le terrain au coup d'envoi : à la charnière, Antoine Dupont et Romain Ntamack, Sofiane Guitoune au poste de deuxième centre, Yoann Huget à l'aile et Maxime Médard à l'arrière.

"C'est dur quand tu joues pour un rêve de gosse"

Et justement le numéro 15 toulousain connaît bien les montagnes russes émotionnelles d'un Mondial. Dans cette équipe de France, c'est le seul rescapé de la finale face à la Nouvelle-Zélande en 2011 à Auckland. Mais c'était aussi l'un des grands absents de l'édition suivante, en 2015 au Royaume-Uni, puisqu'il n'avait pas été sélectionné par le staff de Philippe Saint-André.

Cette année, le Stadiste est quasi certain de s'envoler pour le Japon, mais il se met facilement dans les crampons de futurs non-sélectionnés. "J'ai connu ça. Bon moi je n'avais pas été réserviste, on m'avait annoncé avant la préparation que je n'étais pas pris. Mais c'est forcément dur quand tu t'entraînes et que tu joues pour un rêve de gosse."

"Ce sont ces joueurs de l'ombre qui font gagner les équipes"

Mais sélectionnés ou pas, c'est tout un groupe qui porte les Bleus jusqu'au Mondial (20 septembre au 2 novembre) selon Maxime Médard, "Il y a les joueurs sur le terrain mais ce sont avant tout ce joueurs de l'ombre qui nous poussent et qui font gagner des équipes."

Et l'arrière français de relativiser, "Tant que la liste n'est pas sortie, il faut garder espoir."

France-Italie, au Stade de France ce vendredi à 21h10.