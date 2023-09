Coupe du monde de rugby : Bordeaux rouge de plaisir, les Gallois s'en sortent de justesse

Bien sûr, après la marée verte de la veille à l'occasion de la ballade irlandaise face à la Roumanie , le stade Matmut Atlantique, rebaptisé stade de Bordeaux par World Rugby lors de cette coupe du monde, s'est paré de rouge en ce dimanche soir. Rouge comme le Pays de Galles dont les supporters se déplacent toujours en masse pour soutenir leur sélection nationale. D'autant que, peut-être alerté des difficultés rencontrées la veille par les spectateurs pour accéder au stade en transports en commun, les supporters Gallois avaient pris leurs dispositions et se sont présentés largement en avance sur le parvis du stade. Résultat, un stade déjà bien chaud au moment des hymnes et du Cibi, le "Haka" fidjien, le tout sous le regard du prince William venu à Bordeaux soutenir les joueurs du Pays de Galles.

Mais, contrairement à la veille, bien qu'en très nette infériorité numérique, les supporters fidjiens ont reçu rapidement le soutien du public français, emballé par la détermination et les actions des joueurs du Pacifique, qui ont rapidement montré qu'ils étaient capables de rivaliser avec les Gallois. Ce qui a offert une jolie confrontation dans les tribunes correspondant parfaitement au déroulé du match sur le terrain.

Le match le plus spectaculaire de ce premier week-end de coupe du monde

Sur le terrain justement, les joueurs ont offert un match engagé et indécis jusqu'au bout. Un vrai match de coupe du monde qui s'est achevé dans une ambiance incandescente lorsque les joueurs Fidjiens ont eu en main la balle de match. Avant cela, les Gallois semblaient avoir fait le plus dur. L'équipe de Warren Gatland, en grosse difficulté ces derniers mois, avait certes cédé sur quelques inspirations fidjiennes comme sur les essais de Waisea et Tagitagivalu. Mais elle avait su répondre à chaque fois et garder la main sur le score. Et, lorsque Elliot Dee avait conclu un ballon porté à la 66e minute, chacun pensait le match définitivement plié. Sauf les joueurs Fidjiens qui ont su revenir en inscrivant deux nouveaux essais. Jusqu'à cette dernière possession et ce ballon finalement échappé par l'ancien Bordelais et futur Lyonnais Semi Radradra. Les Gallois s'en sont donc sortis et les deux équipes repartent avec le bonus offensif à l'issue du match le plus spectaculaire de ce premier week-end de coupe du monde.