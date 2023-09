Coupe du monde de rugby : "c'est un rêve", un joueur du CA Périgueux en Dordogne participe au Mondial

"C'est incroyable, c'est un rêve que j'ai atteint et maintenant je le vis à 100 %", s'exclame Matías Dittus. Le pilier droit du CAP participe avec son équipe nationale du Chili à la Coupe du monde de rugby, qui débute ce vendredi.

ⓘ Publicité

Avec ses 1 m 82 et ses 128 kilos, le rugbyman de 30 ans a de fortes ambitions avec ce Mondial : "Je représente le Chili, mon club au Chili aussi - de l'Université catholique - et je représente tous les Périgourdins." Depuis quatre ans, Matías Dittus s'entraîne avec la sélection chilienne. Le pays d'Amérique du Sud fait ses premiers pas dans la compétition internationale. "Pour mon pays, c'est historique, se félicite le pilier. Nous n'avions jamais réussi à nous qualifier avant."

Le Chili participe au Mondial de rugby pour la première fois de son histoire. - Matias Dittus

Soutenu par les rugbymen du CAP

Avant d'être titularisé, Matías Dittus se souvient du soutien de son équipe de Périgueux avec laquelle il joue depuis un an : *"Mes coéquipiers me demandaient tout le temps si j'allais jouer la Coupe du monde et quand la liste est sortie, *tous les gars (sic) m'ont félicité." Depuis, le Chilien a encore un peu de mal à réaliser : "Aujourd'hui encore, je suis un peu nerveux et anxieux mais je suis très content d'être là où j'en suis. Je ne peux même pas expliquer le bonheur que je ressens."

Basé à Perros-Guirec en Bretagne, les Sud-Américains affrontent, à 13 heures dimanche 10 septembre au Stadium de Toulouse, le Japon pour leur premier match du Mondial. Ils se sont fixés comme but de gagner deux de leurs quatre matchs de phase de groupe. Les entraînements sont "clairement différents" de ceux réalisés avec le CAP explique Matías Dittus : "Il y a quatre rencontres, donc on se concentre sur quatre équipes [adverses, N.D.L.R.]. Alors que quand [j'ai] joué à Périgueux l'année dernière, c'était un objectif à plus long terme. Là, l'accent est mis sur quatre semaines et la Coupe du monde se termine."

Déjà champion avec Périgueux

Pour Matías Dittus, les objectifs sont atteints "étape par étape" : "Aller jouer en équipe professionnelle en Europe - j'ai pu rejoindre Périgueux, devenir champion et monter d'une division -, et maintenant je réalise le rêve de disputer un Mondial", détaille-t-il. Après la Coupe du monde, le Chilien compte bien continuer d'apporter ses forces à Périgueux et il espère bien emmener aussi le CAP jusqu'au sommet.