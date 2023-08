Coupe du monde de rugby : calendrier, équipes, stades, joueurs, le guide ultime pour suivre la compétition

La 10e Coupe du monde de rugby , qui aura lieu en France, commencera le 8 septembre à 20 heures par une cérémonie d'ouverture au Stade de France : une performance théâtrale, menée par l'acteur Jean Dujardin , avant le match d'ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande. La compétition se poursuivra jusqu'au 28 octobre en France. Équipes qualifiées, calendrier des matchs, stades qui accueilleront les rencontres : voici le guide pratique pour tout savoir sur cette compétition.

Les poules

Quatre poules de cinq équipes, nommées de la lettre A à D, composent la première phase de la compétition, qui se déroulera du 8 septembre au 8 octobre. La France se trouve dans la poule de la Nouvelle-Zélande, contre qui elle jouera le match d'ouverture de la Coupe du monde le 8 septembre à 21h15 au Stade de France.

Le calendrier

Le calendrier de la compétition. © AFP - Valentina BRESCHI, Vincent LEFAI, Sabrina BLANCHARD, Kenan AUGEARD

Les matchs de poule des Bleus :

France-Nouvelle-Zélande : le vendredi 8 septembre 2023, 21h (Saint-Denis)

France-Uruguay : le jeudi 14 septembre 2023, 21h (Lille Métropole)

France-Namibie : le jeudi 21 septembre 2023, 21h (Marseille)

France-Italie : vendredi 6 octobre 2023, 21h (Lyon)

Les quarts de finale se dérouleront les samedi 14 et dimanche 15 octobre, les demi-finales les vendredi 20 et samedi 21 octobre, avant la finale le samedi 28 octobre à 21h.

Pour se qualifier en quarts de finale, la France doit terminer parmi les deux premiers de sa poule. Si elle finit première, elle rencontrera le deuxième de la poule B (Afrique du Sud, Irlande, Ecosse, Tonga, Roumanie) le 15 octobre au Stade de France. Si elle est deuxième, elle sera opposée à l'équipe arrivée en tête de la poule B, le 14 octobre au Stade de France.

Le calendrier des Bleus jusqu'au Mondial

Avant la compétition, le XV de France va disputer quatre matchs de préparation, dont trois à domicile. Après un stage de préparation à Monaco puis à Marcoussis, les Bleus iront jouer en Écosse le 5 août , avant un nouveau stage de préparation à Capbreton à partir du 7 août.

Ils accueilleront le XV du Chardon au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne le 12 août. Le 19 août, les Bleus affronteront les Fidji à Nantes.

Le 21 août, sera annoncée la liste des 33 joueurs sélectionnés pour le Mondial, avant la réception de l'Australie le 27 août au Stade de France.

Les joueurs du XV de France

On connaîtra donc la liste définitive des 33 joueurs sélectionnés en équipe de France le 21 août prochain. En attendant, ils sont 42 à avoir été retenus pour la préparation cet été 2023. Le deuxième ligne Romain Taofifenua, victime d'une lésion musculaire à la cuisse, sera absent au moins trois semaines.

Piliers : Dorian Aldegheri (Toulouse, 29 ans, 8 sélections), Uini Atonio (La Rochelle, 33 ans, 50 sél.), Cyril Baille (Toulouse, 29 ans, 42 sél.), Demba Bamba (Lyon, 25 ans, 25 sél.), Sipili Falatea (Bordeaux-Bègles, 26 ans, 12 sél.), Jean-Baptiste Gros (Toulon, 24 ans, 21 sél.), Reda Wardi (La Rochelle, 27 ans, 7 sél.)

Dorian Aldegheri (Toulouse, 29 ans, 8 sélections), Uini Atonio (La Rochelle, 33 ans, 50 sél.), Cyril Baille (Toulouse, 29 ans, 42 sél.), Demba Bamba (Lyon, 25 ans, 25 sél.), Sipili Falatea (Bordeaux-Bègles, 26 ans, 12 sél.), Jean-Baptiste Gros (Toulon, 24 ans, 21 sél.), Reda Wardi (La Rochelle, 27 ans, 7 sél.) Talonneurs : Pierre Bourgarit (La Rochelle, 25 ans, 7 sél.), Julien Marchand (Toulouse, 28 ans, 28 sél.), Peato Mauvaka (Toulouse, 26 ans, 21 sél.)

Pierre Bourgarit (La Rochelle, 25 ans, 7 sél.), Julien Marchand (Toulouse, 28 ans, 28 sél.), Peato Mauvaka (Toulouse, 26 ans, 21 sél.) Deuxièmes lignes : Bastien Chalureau (Montpellier, 31 ans, 3 sél.), Thibaud Flament (Toulouse, 26 ans, 16 sél.), Romain Taofifenua (Lyon, 32 ans, 43 sél.), Florian Verhaeghe (Montpellier, 26 ans, 1 sél.), Paul Willemse (Montpellier, 30 ans, 28 sél.), Cameron Woki (Racing 92, 25 ans, 19 sél.)

Bastien Chalureau (Montpellier, 31 ans, 3 sél.), Thibaud Flament (Toulouse, 26 ans, 16 sél.), Romain Taofifenua (Lyon, 32 ans, 43 sél.), Florian Verhaeghe (Montpellier, 26 ans, 1 sél.), Paul Willemse (Montpellier, 30 ans, 28 sél.), Cameron Woki (Racing 92, 25 ans, 19 sél.) Troisièmes lignes : Grégory Alldritt (La Rochelle, 26 ans, 39 sél.), Paul Boudehent (La Rochelle, 23 ans, 0 sél.), Dylan Cretin (Lyon, 26 ans, 17 sél.), François Cros (Toulouse, 29 ans, 20 sél.), Sékou Macalou (Stade français, 28 ans, 15 sél.), Charles Ollivon (Toulon, 30 ans, 33 sél.), Yoan Tanga (La Rochelle, 26 ans, 2 sél.)

Grégory Alldritt (La Rochelle, 26 ans, 39 sél.), Paul Boudehent (La Rochelle, 23 ans, 0 sél.), Dylan Cretin (Lyon, 26 ans, 17 sél.), François Cros (Toulouse, 29 ans, 20 sél.), Sékou Macalou (Stade français, 28 ans, 15 sél.), Charles Ollivon (Toulon, 30 ans, 33 sél.), Yoan Tanga (La Rochelle, 26 ans, 2 sél.) Demis de mêlée : Baptiste Couilloud (Lyon, 25 ans, 11 sél.), Antoine Dupont (Toulouse, 26 ans, 47 sél.), Maxime Lucu (Bordeaux-Bègles, 30 ans, 13 sél.), Baptiste Serin (Toulon, 28 ans, 42 sél.)

Baptiste Couilloud (Lyon, 25 ans, 11 sél.), Antoine Dupont (Toulouse, 26 ans, 47 sél.), Maxime Lucu (Bordeaux-Bègles, 30 ans, 13 sél.), Baptiste Serin (Toulon, 28 ans, 42 sél.) Demis d'ouverture : Antoine Hastoy (La Rochelle, 26 ans, 2 sél.), Matthieu Jalibert (Bordeaux-Bègles, 24 ans, 23 sél.), Romain Ntamack (Toulouse, 24 ans, 36 sél.)

Antoine Hastoy (La Rochelle, 26 ans, 2 sél.), Matthieu Jalibert (Bordeaux-Bègles, 24 ans, 23 sél.), Romain Ntamack (Toulouse, 24 ans, 36 sél.) Ailiers : Louis Bielle-Biarrey (Bordeaux-Bègles, 20 ans, 0 sél.), Ethan Dumortier (Lyon, 22 ans, 5 sél.), Damian Penaud (Bordeaux-Bègles, 26 ans, 42 sél.), Gabin Villière (Toulon, 27 ans, 12 sél.)

Louis Bielle-Biarrey (Bordeaux-Bègles, 20 ans, 0 sél.), Ethan Dumortier (Lyon, 22 ans, 5 sél.), Damian Penaud (Bordeaux-Bègles, 26 ans, 42 sél.), Gabin Villière (Toulon, 27 ans, 12 sél.) Centres : Jonathan Danty (La Rochelle, 30 ans, 20 sél.), Gaël Fickou (Racing 92, 29 ans, 79 sél.), Emilien Gailleton (Pau, 20 ans, 0 sél.), Yoram Moefana (Bordeaux-Bègles, 22 ans, 16 sél.), Arthur Vincent (Montpellier, 23 ans, 14 sél.)

Jonathan Danty (La Rochelle, 30 ans, 20 sél.), Gaël Fickou (Racing 92, 29 ans, 79 sél.), Emilien Gailleton (Pau, 20 ans, 0 sél.), Yoram Moefana (Bordeaux-Bègles, 22 ans, 16 sél.), Arthur Vincent (Montpellier, 23 ans, 14 sél.) Arrières : Brice Dulin (La Rochelle, 33 ans, 36 sél.), Melvyn Jaminet (Toulouse, 23 ans, 14 sél.), Thomas Ramos (Toulouse, 27 ans, 25 sél.)

Les 42 joueurs convoqués. © AFP - Laurence SAUBADU

Les stades qui accueillent la compétition

La compétition va se dérouler dans neuf enceintes sportives différentes :

le Stade de France, notamment pour le match d'ouverture, les finales et les demi-finales,

le Matmut Atlantique de Bordeaux,

le stade Pierre Mauroy de Lille métropole,

l'OL Stadium de Lyon,

le stade Geoffroy Guichard de Saint-Etienne,

le Vélodrome de Marseille,

le stadium de Toulouse,

la Beaujoire à Nantes,

le stade de Nice

Les neuf stades de la Coupe du monde de rugby. © AFP - Vincent LEFAI, Kun TIAN, Paul DEFOSSEUX, Paz PIZARRO

La carte des camps de base des équipes

Comment suivre la compétition

Sur France Bleu

Les matchs de l'équipe de France seront retransmis en direct sur France Bleu et vous pourrez retrouver l'émission 100% Coupe du monde tous les jours du lundi au vendredi pendant toute la durée de la compétition. Et comme toujours, France Bleu vous fera vivre cet événement près de chez vous, sur nos antennes, mais aussi sur francebleu.fr.

À la télévision

C'est sur TF1 que vous pourrez suivre la Coupe du monde de rugby 2023, la chaîne est détentrice des droits de diffusion de la compétition. Dans ce cadre, elle diffusera 20 matchs, dont trois matchs de poule de l'équipe de France, les deux meilleurs quarts de finale (dont celui avec la France), les deux demi-finales, le match pour la troisième place et bien sûr la finale.

Sur écran géant dans les villages rugby des villes qui accueillent des matchs :

À Paris, le village de la Coupe du monde accueillera jusqu'à 15.000 spectateurs , chaque jour, place de la Concorde, pendant la compétition ; à l'exception du match d'ouverture et des éventuels matchs décisifs des Bleus, où la jauge grimpera à 39.000. Un autre village sera ouvert à Saint-Denis à proximité du Stade de France, dans le Parc de la Légion d'honneur. Le public pourra y voir les retransmissions des matches qui se jouent au Stade de France.

Ville de l'ovalie, Toulouse accueillera les fans au cœur d'un village rugby sur la prairie des Filtres . Près de 40.000 personnes sont attendues sur les 17 jours d'ouverture prévus pendant le Mondial, en plus des cinq matchs qui auront lieu au Stadium . Bordeaux a choisi le Parc des sports de Saint-Michel, en bord de Garonne , pour implanter son village rugby qui pourra accueillir 10.000 spectateurs. Un lieu d'animation gratuit et de restauration qui sera ouvert tous les week-ends plus les jours de match de l'équipe de France. Au cœur de ce dispositif : un écran géant pour la retransmission en direct de 41 des 48 rencontres de la compétition.

C'est au cœur des lieux emblématiques de la ville de Marseille que le village rugby sera implanté, sur le Vieux Port et la Canebière. Au total, 3.000 passionnés d'ovalie et les autres pourront se rassembler autour de deux écrans géants, en continu du 8 septembre au 15 octobre. À Nantes, le village rugby sera installé au Parc des Chantiers, sur l'Ile de Nantes , à partir du match d'ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande et jusqu'à la fin des phases de poules le 8 octobre. Au total, 7.000 spectateurs pourront regarder les rencontres sur un écran géant gratuitement.

Saint-Étienne va installer sa fanzone dans la plaine Achille, un village rugby de 15.000 m² ouvert pour les grandes affiches de la compétition avec un écran géant, mais aussi une scène pour des concerts. À Lyon, c'est la place Bellecour qui accueillera le village rugby pendant toute la durée de la Coupe du monde de rugby, un site d'une capacité de 5.000 personnes. Enfin, à Nice, la fanzone sera installée au jardin Albert 1er et pourra accueillir 9.000 personnes. Un écran géant permettra de suivre les matchs disputés à l'Allianz Riviera, mais aussi les demi-finales et la finale.