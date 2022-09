Coupe du monde de rugby : cinq joueuses du Stade Bordelais sélectionnées en équipe de France

Ce ne sont pas moins de cinq joueuses des Lionnes du Stade Bordelais qui s'envoleront avec l'équipe de France pour la Coupe du monde de rugby (8 octobre - 12 novembre) en Nouvelle-Zélande. Annaëlle Deshaye, Assia Khalfaoui, Agathe Sochat, Madoussou Fall et Julie Annery sont dans la liste des 32.

La deuxième-ligne Madoussou Fall, ici lors du dernier Tournoi des Six Nations fait partie des cinq bordelaises sélectionnées.

Les Lionnes du Stade Bordelais seront bien représentées à l'autre bout du monde. Cinq joueuses ont été nommées, ce dimanche, dans la liste des 32 sélectionnées pour participer à la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande qui débute le 8 octobre. Derrière Blagnac (neuf joueuses sélectionnées) et Montpellier (six), les Lionnes sont donc le troisième club le plus représenté dans cette équipe de France, à égalité avec Toulouse.

On ne peut pas réellement parler de surprise sur la présence des cinq bordelaises dans l'avion pour la Nouvelle-Zélande. C'était même une évidence pour la talonneuse Agathe Sochat (27 ans), vice-capitaine des Bleues, qui a porté le brassard lors du dernier match de préparation contre l'Italie. Elle sera à priori titulaire, tout comme Madoussou Fall (24 ans), qui a démarré le rugby grâce à l'association Drop de Béton, basée à Mérignac. La deuxième ligne a été une des révélations du dernier Tournoi des Six Nations, dont elle a disputé les cinq matchs. Un Tournoi auquel avait aussi participé Assia Khalfaoui qui y avait fêté ses quatre premières sélections.

En plus de ces trois joueuses, qui étaient déjà au club l'an dernier, deux nouvelles recrues des Lionnes seront aussi du voyage. La pilier gauche Annaëlle Deshaye (26 ans) qui vient de signer en provenance de Lyon. Elle se partagera le temps de jeu avec Khalfaoui et Coco Lindelauf. En troisième ligne Julie Annery, également arrivée chez les Lionnes cet été, en provenance du Stade Français, aura une carte à jouer.

Dans la poule C, la France affrontera l'Afrique du Sud (8 octobre), puis l'Angleterre (15 octobre) et les Fidji (22 octobre). Les deux premières équipes de chaque poules, ainsi que les deux meilleures troisièmes (sur trois poules), seront qualifiées pour la phase finale.

La liste des 32 joueuses

Piliers : Rose Bernadou (Montpellier, 8 sél.), Yllana Brosseau (Bobigny, 6 sél.), Annaëlle Deshaye (Bordeaux, 34 sél.), Célia Domain (Blagnac, 4 sél.), Clara Joyeux (Blagnac, 32 sél.), Assia Khalfaoui (Bordeaux, 4 sél.), Coco Lindelauf (Blagnac, 9 sél.)

Talonneuses : Agathe Sochat (Bordeaux, 37 sél.), Laure Touyé (Montpellier, 22 sél.)

Deuxièmes lignes : Madoussou Fall (Bordeaux, 18 sél.), Manaé Feleu (Grenoble, 3 sél.), Céline Ferer (Toulouse, 54 sél.), Safi N'Diaye (Montpellier, 86 sél.), Charlotte Escudéro (Blagnac, 1 sél.)

Troisièmes lignes : Julie Annery (Bordeaux, 26 sél.), Emeline Gros (Grenoble, 18 sél.), Gaëlle Hermet (Toulouse, 45 sél.), Marjorie Mayans (Blagnac, 48 sél.), Romane Ménager (Montpellier, 50 sél.)

Demis de mêlée : Pauline Bourdon (Toulouse, 39 sél.), Alexandra Chambon (Grenoble, 6 sél.), Laure Sansus (Toulouse, 30 sél.)

Demis d'ouverture : Caroline Drouin (Rennes, 26 sél.), Lina Queyroi (Blagnac, 2 sél.)

Centres : Chloé Jacquet (Lyon, 10 sél.), Gabrielle Vernier (Blagnac, 26 sél.)

Ailières : Maëlle Filopon (Toulouse, 15 sél.), Mélissande Llorens (Blagnac, 5 sél.), Marine Ménager (Montpellier, 31 sél.), Joanna Grisez (Bobigny, 0 sél.) Arrières: Jessy Trémoulière (Romagnat, 71 sél.), Emilie Boulard (Blagnac, 13 sél.)