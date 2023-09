Coupe du monde de rugby : comment aller au stade de Bordeaux ?

Su vous faites partie des veinards qui pourront s'installer dans les tribunes du Matmut Atlantique, il faudra penser à prendre vos précautions. Les cinq rencontres de la coupe du monde prévues à Bordeaux se disputeront à guichets fermés, ce qui veut dire que 42 000 personnes convergeront vers Bordeaux-Lac au même moment. Pour rendre votre trajet le moins fastidieux possible, France Bleu Gironde vous indique quelques pistes.

ⓘ Publicité

En voiture

Depuis le centre-ville : suivre le boulevard Aliénor d'Aquitaine

Depuis la rocade intérieure (A630) : sortir à l'échangeur 6

Depuis la rocade extérieur (A630) : sortir à l'échangeur 4a

Puis indiquez " parking p5 parc expo " dans votre navigateur.

En bus

Une navette sera mise en place toutes les trois minutes. Elle partira de la gare de Cenon et s'arrêtera à la Cité du Vin avant de rejoindre le stade.

Au retour, le dernier départ se fera à 1h du matin pour les matches finissant à 23h

Le plan de circulation pour vous rendre au Matmut Atlantique. - @France2023

En tramway

La ligne C (direction Parc des expositions - Stade de Bordeaux) circulera toutes les trois minutes, fréquence mise en place trois heures avant le début du match. Vous pouvez la prendre en correspondance depuis la ligne A à la station Porte de Bourgogne et depuis les lignes B et D à l'arrêt Quinconces.

Au retour, dernier départ à 1h du matin pour les matches finissant à 23h

En vélo

Les détenteurs d'un billet de match pourront bénéficier gratuitement d'un des 600 vélos mis à disposition par Bordeaux Métropole. Une piste cyclable a été aménagée et des bénévoles seront présents sur le parcours pour vous orienter. Il vous faudra une vingtaine de minutes pour rallier le stade depuis le centre-ville. Sur place, il y aura un parking sécurisé de 1000 places pour les deux-roues non motorisés.

Le programme des matches à Bordeaux