Coupe du monde de rugby : découvrez la liste des 33 joueurs du XV de France sélectionnés par Fabien Galthié

Après trois matchs de préparation et des semaines d'entrainement à Capbreton dans les Landes, le staff du XV de France a choisi les 33 joueurs qui joueront la Coupe du monde de rugby dès le 8 septembre prochain . Fabien Galthié a annoncé la tant attendue liste ce lundi dans le journal de 13 heures de TF1.

ⓘ Publicité

Le troisième ligne Anthony Jelonch, en phase de reprise après une blessure, et le pilier Cyril Baille, blessé lui aussi mais qui pourra reprendre en cours de compétition, font partie des appelés. En l'absence de Romain Ntamack , victime d'une rupture du ligament croisé du genou gauche lors du match de préparation contre l'Écosse, et forfait pour l'ensemble de la Coupe du monde, Antoine Hastoy et Matthieu Jalibert ont été appelés. L'arrière Brice Dulin et le demi de mêlée Baptiste Serin n'ont, en revanche, pas été sélectionnés. Découvrez les 33 sélectionnés.

La liste des 33 joueurs

Voici la liste des 33 joueurs du XV de France.

Les piliers : Uini Atonio, Dorian Aldegheri, Cyril Baille, Sipili Falatea, Jean-Baptiste Gros, Reda Wardi.

Uini Atonio, Dorian Aldegheri, Cyril Baille, Sipili Falatea, Jean-Baptiste Gros, Reda Wardi. Les talonneurs : Pierre Bourgarit, Julien Marchand, Peato Mauvaka.

Pierre Bourgarit, Julien Marchand, Peato Mauvaka. 2e ligne : Thibaud Flament, Romain Taofifenua, Paul Willemse, Cameron Woki.

Thibaud Flament, Romain Taofifenua, Paul Willemse, Cameron Woki. 3e ligne : Grégory Alldritt, Paul Boudehent, François Cros, Anthony Jelonch, Sekou Macalou, Charles Ollivon.

Grégory Alldritt, Paul Boudehent, François Cros, Anthony Jelonch, Sekou Macalou, Charles Ollivon. Les demis de mêlée : Baptiste Couilloud, Antoine Dupont, Maxime Lucu.

Baptiste Couilloud, Antoine Dupont, Maxime Lucu. Les demis d’ouverture : Antoine Hastoy, Matthieu Jalibert.

Antoine Hastoy, Matthieu Jalibert. Centres : Jonathan Danty, Gaël Fickou, Yoram Moefana, Arthur Vincent.

Jonathan Danty, Gaël Fickou, Yoram Moefana, Arthur Vincent. Ailiers : Louis Bielle-Biarrey, Damian Penaud, Gabin Villière.

Louis Bielle-Biarrey, Damian Penaud, Gabin Villière. Arrières : Melvyn Jaminet, Thomas Ramos.

Onze autres joueurs sont dits "réservistes". Il s'agit de Gaëtan Barlot, Bastien Chalureau, Dylan Cretin, Brice Dulin, Ethan Dumortier, Emilien Gailleton, Thomas Laclayat, Baptiste Serin, Yoan Tanga, Sébastien Taofifenua et Floren Verhaegue. Ils peuvent être appelés en cas de blessure d'un des titulaires, par exemple.

"C'est le fruit de quatre ans de travail", "la construction d'une équipe pour arriver aujourd'hui" à cette épreuve de Coupe du monde, a indiqué le sélectionneur du XV de France, qui a expliqué sa décision à tous les joueurs la veille.