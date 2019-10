Coupe du monde de rugby : découvrez les affiches des quarts de finale

La France contre le Pays de Galles, l'Irlande contre la Nouvelle Zélande, l'Angleterre contre l'Australie et l'Afrique du Sud contre le Japon, pays hôte qui arrive pour la première fois à ce stade de la compétition : ce sont les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby, les 19 et 20 octobre.

La France, les favoris et une surprise : voilà en résumé l'affiche des quarts de finale de la Coupe du monde de rugby au Japon. Les matchs se disputeront les 19 et 20 octobre.

La France affrontera les Pays de Galles dimanche 20 octobre à Oita. Privés de leur dernier match de poule contre l'Angleterre à cause du typhon Hagibis, les Bleus ont pu suivre à distance la difficile victoire des Gallois sur l'Uruguay (35-13) ce dimanche.

Samedi 19 octobre, l'Irlande sera opposée à l'ogre néo-zélandais. Le XV du Trèfle a écrasé les Samoa (47-5), samedi à Fukuoka, tandis que la rencontre des All Blacks contre l'Italie était annulée. Samedi toujours, l'Angleterre affrontera l'Australie.

La surprise vient du Japon, pays hôte de la compétition, qui s'est qualifié pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale d'une coupe du monde. La rencontre de ce dimanche entre les Japonais et les Ecossais a failli être annulée, là encore à cause des violentes intempéries, mais elle s'est finalement disputée à Yokohama. Vainqueur de l'Ecosse (28-21), le Japon affrontera l'Afrique du Sud dimanche 20 octobre.

Le Japon organise cette Coupe du monde de rugby 2019 dans des conditions très difficiles à cause du typhon Hagibis. Au moins 26 personnes ont été tuées, selon les médias japonais. La tempête, le vent et la pluie ont submergé des maisons, provoqué des glissements de terrain et des inondations.