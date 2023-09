Coupe du Monde de rugby à Saint-Étienne : déjà 50.000 visiteurs au village rugby à mi-parcours

La jauge de 8.000 personnes sera-t-elle à nouveau atteinte ce jeudi soir au village rugby de Saint-Étienne ? La fanzone installée au parc François-Mitterand ouvre pour la cinquième fois depuis le début de la Coupe du Monde de rugby, pour le match France-Namibie, et l'engouement pour la compétition est indéniable même si nous sommes en terre de football, selon les comptes de Saint-Étienne Métropole. C'est même au-delà des espérances, selon le vice-président en charge du tourisme, Robert Karulak.

France Bleu Saint-Étienne Loire : L'engouement pour le rugby est-il quantifiable à Saint-Étienne après deux semaines de Coupe du Monde ?

50.000 visiteurs au village rugby en chiffre cumulé donc depuis la première journée, avec 20.000 visiteurs pour le seul dimanche dernier. Une belle soirée en perspective aujourd'hui et une belle soirée aussi en direction des étudiants, avec de la musique électro, un dance hall qui va s'animer tout au long de la soirée et en particulier après le match de la France pour lequel on espère une large victoire d'ores et déjà qualificative pour la suite de la compétition. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension un peu dingue, un peu folle. C'est la fête de la convivialité. C'est une ambiance très, très familiale. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent donc sur tous les jeux, toutes les propositions qui leur sont faites d'amusement, de participation à des jeux collectifs, les châteaux gonflables, et cetera et les familles ravies qui viennent partager des moments d'émotion très intenses. Et si les Stéphanois répondent présents, les supporters étrangers et les visiteurs étrangers répondent également présents. On a vu qu'il y avait beaucoup d'Australiens, on a rencontré des Écossais, on a rencontré des Fidjiens, on a rencontré des Namibiens, des Italiens. On vient de très, très loin à Saint-Étienne, et je crois que l'ambiance qui règne dans notre ville, au-delà même du village rugby, donne une image absolument fantastique de Saint-Étienne.

Les commerçants de centre-ville profitent-ils aussi de cette affluence ?

Tout à fait. Ils se sont mobilisés et surtout, ils se sont mobilisés pour diffuser les matchs, pour servir en terrasse. Pour pavoiser leurs commerces, pour créer vraiment une ambiance festive en centre-ville. Et effectivement, s'il y a une communion absolument extraordinaire du public au village rugby, il y a le même esprit en centre-ville et dans toutes les rues, très animées de la ville.

On n'en est qu'à mi-parcours pour le village rugby, l'affluence est-elle au-delà de vos espérances ?

On espère toujours le maximum, mais c'est vrai que c'est un peu au delà de nos espérances. Et puis, encore une fois, c'est une ambiance absolument extraordinaire. Il y a une espèce de - sans vouloir être lyrique - de de fraternité universelle, d'envie de partage, d'envie d'échange, d'envie de convivialité. Et ça, c'est irremplaçable. C'est finalement la dimension humaine de ces rassemblements qui est tout à fait exceptionnelle.

Puisque ça marche aussi bien, pourquoi ne pas garder le village rugby à Saint-Étienne après le 1er octobre ? Les matches de poules ne seront même pas terminées...

Si pour la France, ils seront terminés, Enfin, on saura que la France est qualifiée. Et puis, de toute façon, les animations en centre-ville vont se poursuivre. Comme je vous le disais, les commerçants sont mobilisés et on pourra continuer à partager ces moments. Et puis, si la France va en finale, ce dont on ne doute pas, la finale sera retransmise en direct au parc François Mitterrand.

Est-ce une certitude ?

Ça c'est certain oui, que la France sera en finale, oui. Et que le match sera retransmis, oui aussi. Tout au moins, on croit vraiment dans notre équipe et du coup, on lui rendra hommage et on espère qu'il y aura la victoire au bout et qu'on assistera donc à cette victoire en direct au parc François Mitterrand.

Était-ce trop risqué de conserver la fanzone sans match d'appui au stade Geoffroy-Guichard ?

Risqué, non. Mais bon, il y a un moment très intense, ça s'étale quand même sur tout un mois. Et effectivement, il y avait ces matches, il y avait cette nécessité d'accueillir convenablement les supporters étrangers et tous les visiteurs, tous les touristes. Et donc il fallait qu'il y ait un lieu de partage qui soit repéré, qui soit animé et qui montre bien les valeurs de Saint-Étienne : l'accueil, la convivialité, la solidarité, l'envie de partage, la joie. Et puis, en même temps, il faut aussi que dans le centre-ville, comme vous évoquiez, il y ait ces mêmes temps d'émotion, ces mêmes moments de joie partagée. Et ça sera l'occasion pour les prochains matchs après le 1ᵉʳ octobre de se retrouver dans le centre ville de Saint-Étienne.

Pensez-vous que Saint-Étienne, avec cette Coupe du Monde, devient une terre de rugby ou qu'elle avait déjà en elle cette culture rugby avant le Mondial ?

Il y a une vraie culture rugbystique à Saint-Étienne, il y a des clubs de rugby, il y a des jeunes qui pratiquent le rugby. On a eu un club il y a une dizaine d'années qui était en Pro D2, donc ils jouaient quand-même à un niveau professionnel. Et aujourd'hui, tout ce travail qui a été fait par des éducateurs, par des passionnés de rugby à Saint-Étienne, et bien finalement il paie,. On peut espérer que dans les années qui viennent, le public du rugby s'élargisse et qu'on ait à nouveau un club de rugby qui joue au plus haut niveau possible.