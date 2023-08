Coupe du monde de rugby : déjà plus aucune place pour l'entraînement de l’équipe d’Irlande à Tours

Ce fut une distribution éclaire. Ce lundi 21 août, Tours organisait la remise de billets gratuits pour assister à l'entraînement de l'équipe d'Irlande au Stade de la Vallée du Cher le 2 septembre prochain. Si la ville avait prévu six points de retrait, tous ont vite fermé leur porte. En seulement une demi-heure, tous les billets ont été distribués. Plusieurs centaines de fans se sont rués sur les tickets pour observer la meilleure équipe du monde alors qu'une séance de dédicace est aussi prévue.

Du monde dès 6h30

Si la majorité des points de distribution ouvraient leur porte à 8h, des files d’attente ont commencé à se former bien avant. "Je suis arrivé à 6h30 et il y avait déjà quelques personnes qui attendaient", explique Christine Deniau, responsable de l'accueil de l'Office du Tourisme de Tours, un des points de retrait. "Il n'y avait pas que des Tourangeaux. On a vu des personnes venues de départements limitrophes, par exemple du Mans, certains travaillaient mais avaient pris leur journée."

Du monde, alors des places vite distribuées. De quoi surprendre certains arrivés à peine une heure après l’ouverture des guichets. "J’habite à côté de Langeais, faire autant de kilomètres pour rien c’est vraiment dommage", raconte notamment Nicolas, un des nombreux déçus. Pascal, lui, est tourangeau, même après avoir fait le tour de quatre points de retraits, aucune trace du graal. "À chaque fois on nous a demandé d’aller voir d’autres sites de distribution mais il y avait toujours de longues file d’attente", explique-t-il.

Seulement 2.000 billets

Parmi les déçus, c’est surtout le nombre de billets distribués qui interroge. "Au bout d’heure ne plus avoir de place c’est quand même très décevant, surtout quand on en annonce 8.000 et que ce n’est pas le cas. Le nombre n’est pas bon, en tout cas pas pour le grand public", confie Nicolas. Car sur les 8.000 places en tribunes pour observer le XV d’Irlande, seules un peu plus de 2.000 ont été distribuées. Le reste était réservé aux six comités départementaux de rugby qui composent la région Centre-Val de Loire, à certaines associations ainsi qu'aux partenaires de la compétition. Mais il y a peut-être encore un espoir pour les déçus. La mairie de Tours a annoncé travailler sur l'ouverture d'une tribune supplémentaire. De quoi débloquer près de 2000 nouveaux sièges.