Coupe du Monde de rugby : dix Toulousains dans le groupe pour le match de préparation contre l'Écosse

Le samedi 5 aout à Édimbourg, les bleus du XV de France ont un rendez-vous important. Le premier match d'une série de plusieurs pour se préparer et monter en puissance avant la Coupe du monde, en France, cet automne. Pour constituer son groupe face aux écossais, Fabien Galthié a retenu 42 joueurs, parmi lesquels dix toulousains :

Dix toulousains dans les 42

Dorian Aldegheri, Cyril Baille, François Cros, Thibaud Flament, Julien Marchand, Peato Mauvaka, Antoine Dupont, Melvyn Jaminet, Romain Ntamack et Thomas Ramos.

Les toulousains du XV de France, dans "Une vie de rugby"

Pour en savoir plus sur cinq des toulousains du XV de France, France Bleu Occitanie vous propose depuis début juillet sa série "une vie de rugby" avec les portraits de Mauvaka, Flament, Baille, Marchand et Ramos. A écouter et à partager !