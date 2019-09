Coupe du monde de rugby | Emile Ntamack : "angoissé Romain? non non concentré, déterminé!"

Quelques heures après l'annonce de la titularisation de son fils contre l'Argentine en ouverture de la coupe du monde de rugby, Emile Ntamack était l'invité du club France Bleu Occitanie ce jeudi . Pour l'ancien international et ancien entraîneur du XV de France, les Bleus - et Romain - sont prêts.

Toulouse, France

Romain Ntamack sera titulaire au poste d'ouvreur samedi pour le premier match du XV de France dans cette coupe du monde 2019. Ce sera face à l'Argentine. À 20 ans à peine, le Toulousain sera le plus jeune titularisé en coupe du monde, les commentaires ont tourné en boucle ce jeudi à ce sujet. Invité du Club France Bleu Occitanie, Emile NTamack a expliqué que son fils l'avait mis dans la confidence quelques heures avant l'annonce de Jacques Brunel. L'ancien international nous a donné des nouvelles de Romain :

"Angoissé? Non non non après il est concentré, déterminé... Non il est toujours très convaincu Romain. Il y a toujours une petite boule parce qu'on a envie de bien faire mais après on attend qu'une chose maintenant c'est le coup de sifflet de l'arbitre pour lâcher les chevaux. Il n'y a pas d'inquiétude sur leur niveau, lui, sur son âge, son expérience... Non non on en parle jamais!" Emile NTamack

Un débat de gens extérieurs et de journalistes

Et quand on fait remarquer au papa que le fiston n'a été titulaire que quatre fois au poste d'ouvreur la saison dernière avec le stade, la réponse fuse :

"Ca c'est des débats de gens extérieurs et de journalistes. Romain joue depuis tout jeune en 10soit on est capable, soit on ne l'est pas. Romain a toujours répondu présent. C'est le terrain qui parle malgré son trop peu d'expérience. Est-il en capacité? Le terrain parle pour lui. Il faudra continuer à prouver, rien n'est acquis."

Emile NTamack a aussi expliqué que Romain était passé par des phases de "remises en question" pendant les deux mois et demi de la préparation cet été. "Ca a été dur, ils ont vécu des choses éprouvantes" assure que le groupe est confiant et "qu'ils ont les armes" pour battre les "terribles Argentins". "Mais ils vont y aller avec le coeur gros et l'envie de bien faire. Et à partir de là, on peut espérer une issue qui peut nous être favorable"

Emile Ntamack ira soutenir son fils et l'équipe de France à partir du 2e match de groupe.

► France-Argentine ce sera à 9h15, samedi 21 septembre.