Coupe du monde de rugby : en famille dans les tribunes du stade de Bordeaux

Matthieu est assis dans la tribune du stade Matmut Atlantique de Bordeaux. Lorsque la vague de la Ola approche, il se lève avec un grand sourire. Invité par le Conseil départemental de la Gironde à assister à la rencontre Samoa-Chili, le jeune homme de 17 ans profite. "C'est un moment fort, raconte-t-il. C'est la première fois que je vois un match de rugby. Etre ici, dans la coupe du monde, c'est quand même quelque chose. Les joueurs sont impressionnants, les mêlées et les plaquages". A ses côtés, Sébastien partage ce bon moment. "Les Chiliens se défendent bien, dit-il. Et les supporters mettent une grosse ambiance". Pascal, qui accompagne les deux garçons est sur la même longueur d'ondes. "J'observe les Chiliens en tribune, explique-t-il. Ils sont vraiment formidables. Ils ont la passion du rugby, ils adorent leurs joueurs. C'est magnifique".

"On souhait montrer aux jeunes les valeurs du rugby"

Pascal accueille des enfants placés par le Conseil départemental de la Gironde dans sa maison de Rauzan dans l'Entre-deux-mers depuis vingt ans. Sébastien, désormais âgé de 26 ans, a longtemps vécu chez lui. Les liens sont encore forts aujourd'hui. Mathieu, qui a perdu ses parents, vit chez Pascal depuis quatre ans. Se rendre tous les trois assister à un match de la coupe du monde a du sens selon Pascal. "On est H24 et 7 jours sur 7 avec les enfants. Parfois il y a des moments difficiles car on cherche à faire les choses bien et ils ne le comprennent pas toujours. Mais là c'est l'occasion d'un autre temps avec les enfants. On en a discuté ensemble avant. Cela nous permet d'avoir un autre regard sur les jeunes et une autre approche".

C'est bien l'objectif de l'opération menée par le Conseil départemental de la Gironde. "Le rugby porte des valeurs d'entraide, de solidarité, de dépassement de soi, estime Marie-Claude Agullana, la vice-présidente du département en charge de la Protection de l'enfance. On souhaitait montrer à ces jeunes ces valeurs là. Et pour eux, c'est être au milieu de gens variés, dans une ambiance festive. Il s'agit qu'ils se rendent compte qu'ils ont leur place dans la société".