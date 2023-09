Coupe du monde de rugby : "énormément de plaisir et de fierté" pour Matthieu Jalibert

Un match d'ouverture, qui plus est à domicile, n'est jamais facile à négocier. Les Bleus, malgré le soutien de 80 000 personnes en ont fait l'expérience ce samedi.

Pendant 40 minutes, ils ont été maladroits et imprécis , loin de leurs standards habituels. A l'image d'un Matthieu Jalibert, hésitant balle en main et pas assez clinique au pied.

"On jouait un peu avec le frein à main"

"On était un peu tendu, on jouait en demi-teinte, il y avait un peu de pression, avoue le numéro 10, on a eu du mal à enchaîner les temps de jeu, on a perdu le ballon très rapidement. Il y a forcément les conditions, un ballon très glissant avec l'humidité. En première mi-temps on jouait un peu avec le frein à main, on prend ce premier essai d'entrée qui nous refroidit un peu. Mais globalement j'ai quand même trouvé l'équipe assez sereine. le discours du coach a été très simple, très clair et ça nous a remis la tête à l'endroit."

Jalibert à la baguette sous les yeux de Grégory Alldritt et Thomas Ramos. © AFP - Jean Catuffe

Après la pause (9-8), les Bleus ont monté le curseur, réussi à tenir le ballon et les espaces se sont libérés. Suffisant pour faire craquer les Blacks sur une action marquée par une accélération de Jalibert et conclue par son futur coéquipier à l'UBB, Damian Penaud. Forte de l'expérience collective acquise depuis quatre ans, l'équipe française a tenu et enfoncé le clou par Melvyn Jaminet en toute fin de match.

La France devient la première équipe à faire chuter la Nouvelle-Zélande dans un match de poule en coupe du monde. "Enormément de plaisir et de fierté, avoue Jalibert. Quand on sait le défi qu'on avait devant nous... On savait que c'était énorme et on avait à cœur de bien débuter la compétition chez nous devant nos familles et notre public."