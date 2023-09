Coupe du monde de rugby : entraînement des Bleus en public le 29 septembre à Aix-en-Provence

Après son match contre l'Uruguay prévu jeudi à Lille , l'équipe de France de rugby s'installera une quinzaine de jours en Provence pour préparer ses deux derniers matchs de poule contre la Namibie au Vélodrome le 21 septembre et l'Italie à Lyon le 6 octobre.

Selon les indiscrétions de France Bleu Provence, le XV-de-France arrivera en gare d'Aix TGV ce dimanche 17 septembre. Les Bleus séjourneront à l'hôtel Renaissance jusqu'au 3 octobre et s'entraîneront au stade Georges Carcassonne rénové à l'occasion de cette Coupe du monde de rugby.

Plus de 1.500 spectateurs attendus à l'entraînement

Selon nos informations, un entraînement sera ouvert au public le vendredi 29 septembre entre 14 heures et 16 h 30. Pour remplir la tribune de 1.500 places, la ville d'Aix-en-Provence veut inviter des jeunes licenciés dans des clubs de la région ainsi que des associations. Votre radio France Bleu Provence fera aussi gagner des places grand public pour cet évènement populaire et festif. Une occasion rare d'approcher le XV-de-France.

Deux autres équipes de la Coupe du monde profiteront des installations municipales. Un pays qualifié pour l'un des quarts de finale joués à Marseille. Et avant les Bleus, l'Ecosse, battue par l'Afrique-du-Sud (18-3) au stade Vélodrome , s'est déjà entraînée durant trois jours.

Du sur-mesure pour les Bleus

Pelouse refaite à neuf et tondue à 35 millimètres selon les souhaits du staff tricolore, piste d'athlétisme aménagée, bords de terrain sécurisés, traçage spécifique des lignes, salle de musculation de 500 mètres carrés et 7 mètres de hauteur, montée sous tente avec location de matériels. L'équipe de France complètera l'équipement avec son propre matériel attendu en fin de semaine. France Bleu Provence a visité le lieu d'entraînement des Bleus.

Sept agents municipaux s'occupent du site au quotidien

Parmi les sept agents de la ville mobilisés pour entretenir le terrain d'entraînement, Kevin jardinier à la ville d'Aix depuis une quinzaine d'années, n'est pas peu fier du travail accompli. "Le moindre paramètre est important. Que ce soit la hauteur de la tonte, l'arrosage, la fertilisation, tous les paramètres techniques liés à la pelouse. J'ai eu pas mal de conseils pour arriver à avoir une pelouse quasiment identique à Marcoussis et permettre au XV-de-France de travailler dans des conditions identiques. On apprend tous les jours et encore plus pour un évènement comme une Coupe du monde de rugby. C'est une fierté de travailler pour l'équipe de France. Si on peut les aider à être champions du monde ! Je serais aussi content que si je soulevais la coupe !"

Un investissement d'environ 250.000 euros pris en partie en charge par le GIP France 2023 (40.000 euros). Le reste est à la charge de la ville notamment la pelouse pour environ 100.000 euros. "On devait la changer, précise Francis Taulan, adjoint aux sports à Aix-en-Provence. On repart sur une pelouse neuve et pérenne puisque réutilisable y compris l'installation des poteaux de rugby. Sincèrement avec les retombées économiques sur la ville, c'est un investissement qui sera rentabilisé".