Coupe du monde de rugby : l'équipe de Géorgie s'entraîne en public à La Rochelle

Il est 16 heures le mercredi 13 septembre, et une foule hétéroclite se presse le long du terrain de l'Apivia Parc de La Rochelle, le centre d'entraînement du Stade Rochelais. Un petit drapeau blanc à croix rouge à la main, 200 personnes, petits et grands, observent l'équipe de la Géorgie, en pleine préparation pour son prochain match contre le Portugal. Cet événement public est organisé par la Communauté de communes de l'Île de Ré , qui accueille le XV géorgien pendant toutes les phases de poules de la Coupe du Monde de rugby.

Entre deux exercices, les joueurs géorgiens prennent une pause dédicaces. © Radio France - Martin Hortin

Une foule de curieux

Pour la plupart des personnes présentes, les joueurs géorgiens sont presque inconnus. "Je suis là par curiosité, sourit une vieille dame venue avec son mari. J'ai même regardé où se trouvait la Géorgie sur une carte avant de venir". "On adore le rugby, on est venu là pour voir ce qu'ils font et les supporter un peu", expliquent trois jeunes du Sporting Club Rhétais (SCR), venus en groupe avec toute leur équipe. La veille, les enfants de l'école de rugby du SCR avaient déjà pu partager la pelouse avec la sélection géorgienne.

Sur les bords du terrain, chacun a sa petite analyse. "Je pense qu'ils vont finir troisièmes de leur groupe, c'est une équipe très compacte, s'avance Pascal. En toute logique, ils devraient battre les Fidji et le Portugal. Mais c'est pas fait contre les Fidji qui ont fait un super match contre les Gallois."

Supporters géorgiens

Parmi les 200 personnes présentes, il y a aussi de vrais supporters des Lelos (le surnom du XV géorgien) venus approcher leurs joueurs. C'est le cas de Nicolos, originaire de Tbilissi, la capitale de la Géorgie, arrivé en France il y a un an : "Je suis fier de les voir ici, explique le jeune homme qui espère bien obtenir un maximum de dédicaces sur son maillot. Nos joueurs ont du talent. Nous allons battre le Portugal. Je ne sais pas si on sortira des poules, mais je pense qu'on peut battre le Pays de Galles. En tout cas, c'est super que cet entraînement soit organisé, c'est la première fois de ma vie que je peux les voir en vrai !"

"Le public français est génial"

Entre deux exercices, les Géorgiens se plient avec plaisir au jeu des autographes. Maillots, ballons, pancartes… Tout y passe. Et les joueurs semblent conquis par l'accueil reçu depuis leur arrivée. "Le public français est génial, s'enthousiasme le deuxième ligne Lasha Jaiani, 19 sélections et une saison de Pro D2 au compteur avec l'Union sportive olympique nivernaise. Pendant le match contre l'Australie, on a joué contre une foule en délire. Je crois que le public nous soutenait, plus que les Australiens en tout cas. Tout le monde était content de nous voir, c'était vraiment super !"

Pour les jeunes présents ce mercredi, l'objectif est souvent d'obtenir un maximum d'autographes. © Radio France - Martin Hortin

Un soutien sur lequel les Géorgiens vont compter pour leur prochaine rencontre contre le Portugal après une défaite lors du match d'ouverture. Rendez-vous le 23 septembre à 14 heures à Toulouse.

