Rugby France-Argentine : "C'est toujours difficile de choisir quelle équipe soutenir" reconnait Fabian Ordonez

Toulouse, France

Le début de la Coupe du monde de Rugby arrive à grands pas. La cérémonie d'ouverture, c'est vendredi. Cette année, on n'aura pas besoin d'attendre pour voir le XV de France, et nos 8 Toulousains sélectionnés avec, rentrer dans la compétition parce qu'ils jouent dès le lendemain. Les bleus affrontent l'Argentine samedi à 9h15 heure française. Il va donc falloir être un peu matinal pour les encourager.

Un choix difficile

Mais comme à chaque fois dans ce type de compétition, c'est le dilemme pour les expatriés qui doivent choisir qui soutenir. Cette fois-ci, c'est la communauté argentine qui se pose la question. "C'est comme pour le football, c'est toujours difficile" reconnaît Fabian Ordonez, le père de Big Flo et Oli, né en Argentine.

Mais il a fait son choix. "Mon pays, celui où je suis né. Je suis en premier supporter de l'Argentine. Los Pumas, l'équipe nationale, sont très aimés chez nous. Et puis la France, elle a déjà gagné des titres alors que l'Argentine c'est un pays qui commence à être au niveau."

"Que le meilleur gagne"

Et c'est déjà prévu samedi il sera devant sa télévision malgré l'heure. "Je vais mettre le réveil. Je vais me lever même si je ne suis pas quelqu'un du matin, plaisante-t-il. Je vais regarder le match à la maison avec des amis latinos et mon voisin qui est français. Et comme toujours que le meilleur gagne."

Et il le reconnait être tiraillé entre deux équipes a toujours un avantage. "Dans tous les cas, je pourrais dire "On a gagné". Si c'est la France qui gagne, je pourrais le dire et si c'est l'Argentine c'est pareil !"