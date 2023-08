Coupe du monde de rugby : Fabien Galthié fait deux heureux et deux malheureux à Montpellier

Deux Montpelliérains ont été sélectionnés pour participer à la Coupe du monde de rugby qui se profile. Le centre Arthur Vincent, originaire de Mauguio, et son partenaire et deuxième ligne Paul Willemse ont été retenus par Fabien Galtié, dans la liste des 33 dévoilée ce lundi, à 13h. Tous les deux participeront donc au Mondial organisé en France et qui débute le 8 septembre, avec le match France/Nouvelle-Zélande.

C'est une sacrée victoire pour Arthur Vincent, qui revient de loin. Une rupture des ligaments croisés il y a presque deux ans, puis une rechute lors d'un match face à Brive, en septembre 2022, avaient en effet éloigné des terrains le garçon durant de longs mois. Les deux saisons quasi blanches n'ont en revanche pas entamé la détermination et le mental d'acier d'Arthur Vincent qui, à 23 ans, a tout fait pour remettre son corps sur pieds, avec en ligne de mire ce fantastique événement.

Malgré cette mise à l'écart forcée, Fabien Galthié et son staff n'ont pas non plus cessé de considérer le rugbyman de Mauguio comme un élément clé du XV de France. C'est d'ailleurs lui, l'ancien entraineur du MHR, qui a offert au double champion du monde des moins de 20 ans la première de ses seize sélections, contre l'Angleterre en 2020, séduit notamment par sa polyvalence et sa capacité à évoluer aussi sur l'aile, comme il l'avait fait lors de la finale du Top 14 remportée avec Montpellier, face à Castres.

Avec ce ticket dans le groupe des 33, Arthur Vincent a donc gagné son pari, quand bien même il devra sans doute se contenter, dans un premier temps, d'une place de remplaçant.

Deux joueurs du MHR chez les réservistes

Les deuxièmes lignes Bastien Chalureau et Florian Veraeghe, moins de dix sélections à eux deux, doivent pour le moment se contenter d'une place de réserviste. Autrement dit, attendre un éventuel forfait pour rejoindre les Bleus. C'est une déception, forcément, pour les deux hommes qui avaient été convoqués dans le groupe élargi de 42 joueurs pour préparer le Mondial, cet été.

Ils avaient pris part aux matchs de préparation contre l'Écosse, récemment, mais faisaient face à une concurrence féroce au poste de deuxième ligne : Thibaud Flament du Stade Toulousain, Romain Taofifenua de Lyon, Cameron Woki du Racing 92, et leur partenaire Paul Willemse à Montpellier qui, malgré une cascade de blessures musculaires ces derniers mois, revient à un très haut niveau.

Le sélectionneur compte malgré tout sur la mobilisation et sur l'état d'esprit des 12 réservistes, conscient évidemment de la douche froide reçue par ces prétendants malheureux, au moment de leur annoncer la triste nouvelle, dimanche dernier.