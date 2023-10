Coupe du monde de rugby : face à face Grenoblois entre Ange Capuozzo et Louis Bielle-Biarrey

"Comme quoi au FCG il n'y a pas que des mammouths ! " Franck Corrihons, le directeur de la formation du club qui s'y connait en éléphantidés pour avoir jouer dans les années 90, a vite le sourire à l'évocation du France-Italie de ce vendredi, à Lyon. Il faut dire que deux joueurs passés par le centre de formation du club grenoblois seront titulaires sur la pelouse lyonnaise, un de chaque côté : Ange Capuozzo numéro 15 italien dans le dos, Louis Bielle-Biarrey le coq sur la poitrine et le 11 dans le dos.

Un parcours et des qualités similaires

Louis Bielle-Biarrey et Ange Capuozzo sont deux joueurs qui se ressemblent, selon Franck Corrihons. "Là on a deux phénomènes en terme de vitesse, et puis ils ont cet instinct du jeu, ils sentent les coups."

Avec quatre ans de différence, les deux arrières n'ont jamais joué ensemble mais tous les deux ont suivi, au départ du moins, la même trajectoire. Découverte du rugby dans un club de l'agglomération grenobloise (Pont-de-Claix et Seyssins), et arrivée au FCG à l'adolescence. Ils y ont éclos de manière différente : Ange Capuozzo franchissant toutes les étapes jusqu'à l'équipe professionnelle, Louis Bielle Biarrey partant lui pour Bordeaux à la sortie du lycée. Mais au final, c'est pour le club la même fierté de les voir aujourd'hui au plus haut niveau international. "Ce sont des gamins qui sont passés chez nous, que nos différents cursus de formation ont fait progresser. C'est une fierté et aussi un atout, on s'en sert comme exemple de réussite", souligne Jérôme Vernay le directeur du centre de formation du FCG.