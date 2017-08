Coupe du Monde de rugby féminin : avec six joueuses de Haute-Garonne

L'équipe de France de rugby féminin affrontera le Japon ce mercredi 9 août à 20h45, lors de la Coupe du Monde Féminine de rugby, en Irlande. Dans ce groupe de 28, six joueuses sont issues des clubs de Blagnac et du Stade Toulousain.

Mercredi 9 août, c’est le coup d’envoi de la Coupe du Monde de rugby à quinze féminin. Pendant deux semaines, les douze meilleures équipes féminines de la planète rugby s’affrontent pour le titre mondial (finale le 26 août, ndlr).

Briser la malédiction après six échecs en demies

Les Françaises, arrivées vendredi dernier en Irlande, le pays hôte, ne font pas figure de favorites comme la Nouvelle-Zélande et l’Angleterre. Dans ce groupe de 28 joueuses, elles sont cinq à évoluer dans le club de Saint-Orens Blagnac et une au Stade Toulousain. Après six échecs en demi-finales de la compétition, leur objectif est clair : atteindre la finale,. Il va falloir d’abord sortir d’un groupe compliqué avec l’Australie, l’Irlande et le Japon. Ce sont d’ailleurs ces mêmes Japonaises que vont rencontrer les Bleues pour leur premier match dans cette compétition, “une équipe à ne surtout pas sous-estimer, bien structurée, qui joue très rapidement” explique Maylis Traoré, la jeune pilier de cette équipe de France, seule représentante du Stade.

“Il faut qu’on prenne les matches les uns après les autres, même si on gagne d'un point, il faut qu’on engrange un maximum de victoire pour sortir de ce groupe et ensuite on verra”, prévient Marjorie Mayans, la troisième ligne aile, une des cadres de cette équipe. “Cette année tout à été mis en oeuvre du côté du staff, du côté de la Fédération pour qu’on arrive dans les meilleures conditions. On a un groupe solide, bien préparé. Ça ne sera pas simple mais on peut aller jusqu’au bout, c’est l’objectif”.

Le programme des Bleues pour la phase de poule

France - Japon (1er match de poule) mercredi 9 août à 20h40 sur France 4

à 20h40 sur France 4 France - Australie (2e match de poule) dimanche 13 août 20h35 sur France 4

20h35 sur France 4 France - Irlande (3e match de poule) jeudi 17 août à 20h35 sur France 2

Les trois meilleures équipes de chaque poule + le meilleur 2e se qualifient pour les demi-finales. En 2014, la France s'était classée troisième de la compétition. Ces bons résultats, associés à la tenue en France de la Coupe du monde 2014, ont engendré une augmentation du nombre de licenciées en France. Preuve en est, la France compte plus de 17.000 licenciées contre 6.676 il y a dix ans.

Signe de cette prise d’importance, ce sont les Bleues qui porteront en premier le nouveau maillot extérieur de l’Équipe de France, commun aux femmes et aux hommes.