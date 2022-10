Coupe du monde de rugby féminin : le XV de France domine l'Afrique du Sud (40-5)

Ce samedi matin, les Bleues de Thomas Darracq se sont imposées face à l'Afrique du Sud (40-5) à l'Eden Park d'Auckland lors du match d'ouverture de la Coupe du monde féminine de rugby. Une victoire sans trop forcer mais en se rassurant. Les Bleues, versées dans la poule C, ont signé six essais. Les Françaises voient loin : elles rêvent d'être sacrées championne du monde , le 12 novembre prochain.

Laure Sansus : "joueuse du match"

La meilleure joueuse internationale, originaire du Lauragais, demi de mêlée des Bleues , Laure Sansus , a signé un doublé, elle a été désignée "joueuse du match". Les joueuses se sont ainsi octroyées un point de bonus offensif qui sera précieux dans la course au classement en vue des quarts de finale.

Parmi les vingt-trois joueuses sélectionnées pour ce premier match, on recensait huit Blagnacaises : Clara Joyeux, Charlotte Escudero, Marjorie Mayans, Émilie Boulard et Gabrielle Vernier, ainsi que Coco Lindelauf, Lina Queyroi et Mélissandre Llorens, remplaçantes. On dénombrait aussi quatre Toulousaines : Céline Ferer, Laure Sansus, Maëlle Filopon, et Pauline Bourdon remplaçante.

Le XV de France jouera son deuxième match de poule samedi prochain, à 9h du matin, heure française, face à l'Angleterre, l'une des premières grosses affiches de cette Coupe du monde.