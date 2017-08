Coupe du monde de rugby féminin : les Bleues face à l’Irlande pour valider leur place en demi-finale

Pour son dernier match de poule, l’équipe de France défiera l’Irlande, pays hôte du mondial ce jeudi soir (20h45). Il faudra s’imposer pour s’assurer une place en demi-finale. Audrey Abadie et Marjorie Mayans, deux des six joueuses haut-garonnaises présentes y croient.

Un match couperet… ou presque. La rencontre entre la France et l’Irlande ce jeudi soir (20h45) décidera de l’équipe qui sortira en tête de la poule des Bleues. En cas de victoire pour les joueuses d’Olivier Liévremont et Samuel Cherouk, direction les demi-finales. En cas de défaite, il y aura toujours un espoir de terminer meilleure deuxième et donc de voir les demi-finales, mais cela dépendra des autres poules.

Il y a dans le groupe six joueuses de Haute-Garonne : Audrey Abadie, Manon André, Audrey Forlani, Marjorie Mayans et Carla Neisen jouent à Blagnac alors que Maïlys Traoré porte les couleurs du Stade Toulousain. Marjorie Mayans s'attendait au scénario du match décisif face aux Irlandaises, il s'agit maintenant d'assumer : "On savait dès le départ qu'il faudrait gagner nos trois matchs de poule, on a franchi les deux premières marches, il en reste une". Et la 3/4 centre de Blagnac reconvertie 3e ligne d'enchaîner : "Les Irlandaises sont dans le même cas que nous, elles ont l'obligation de gagner pour ne pas être éliminées, il n'y a donc pas de calcul à faire".

Les Bleues favorites

Depuis le début de la compétition, les joueuses tricolores impressionnent. 72-14 contre le Japon, 48-0 face à l’Australie, 20 essais inscrits en deux rencontres et seulement deux encaissés, il n’y a guère que la Nouvelle-Zélande et l’Angleterre pour soutenir la comparaison. Ce qui fait dire à Audrey Abadie, la demi-d'ouverture, que le regard des adversaires sur la France a sans doute évolué : "J'espère qu'on a marqué les esprits, qu'elles vont nous regarder avec un peu plus de peur !"

Pour autant les Bleues savent qu’en cas de qualification pour les demi-finales, il n’y aura ensuite rien de simple. Le staff a d’ailleurs, par petites touches, procédé à des rotations lors du match face à l’Australie, une façon de reposer certaines des cadres, et de donner du temps de jeu à des joueuses cherchant à se montrer. "Ça nous permet de garder beaucoup de fraîcheur physique et mentale" note Audrey Abadie, "et peu importe qui jouera nous sommes prêtes" lance Marjorie Mayans, qui sera titulaire au coup d'envoi.

La composition des Bleues

Le XV de départ : Amédée - Pelle, Ladagnous, Poublan, Izar - (o) Drouin, (m) Rivoalen - Ménager, N'Diaye, Mayans - Forlani, Corson - Duval, Mignot (cap.), Deshayes.

Remplaçantes : Thomas, Arricastre, Carricaburu, Ferer, Annery, Le Pesq, Neisen, Grassineau.

En italique les joueuses de Blagnac.