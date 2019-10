Coupe du monde de rugby : France-Tonga, le XV de France bien parti pour se qualifier en quarts de finale

C'est un beau cadeau que l’Angleterre a offert au XV de France en battant l'Argentine, 39 à 10, ce samedi. Ce succès, assorti d'un bonus offensif, permet au XV de la Rose d'être la première équipe du groupe C (celui auquel appartient la France), à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby.

Cela permet aussi au XV de France d'être (presque) certain de se qualifier également pour ces quarts de finale, puisqu'une victoire ou même un nul face aux Tonga, ce dimanche, lui offrirait ce deuxième billet pour les quarts.

Dans cette poule C, l’Argentine, demi-finaliste en 2015, pourrait éventuellement se qualifier en cas de double défaite française : contre les Tonga ce dimanche, et face à l’Angleterre le 12 octobre prochain, dernier match de la poule C.

► France-Tonga, dimanche 6 octobre, à 9h45, heure française.

Les XV de départ

France : Médard - Penaud, Vakatawa, Guitoune, Raka - (o) Ntamack, (m) Serin - Ollivon, Alldritt, Lauret - Vahaamahina, Gabrillagues - Slimani, Chat, Poirot (cap)

: Médard - Penaud, Vakatawa, Guitoune, Raka - (o) Ntamack, (m) Serin - Ollivon, Alldritt, Lauret - Vahaamahina, Gabrillagues - Slimani, Chat, Poirot (cap) Tonga : Veainu - Vuna, Hingano, Piutau (cap.), Halaifonua - (o) Faiva, (m) Takulua - Vaipulu, Kapeli, Kalamafoni - Fifita, Lousi - Fia, Ngauamo, Fisi'ihoi



Remplaçants

France : Guirado, Baille, Setiano, Le Roux, Camara, Dupont, Lopez, Barassi

: Guirado, Baille, Setiano, Le Roux, Camara, Dupont, Lopez, Barassi Tonga : Sakalia, Fifita, Halanukonuka, Mafi, Manu, Fukofuka, Fosita, Pakalani

Le calendrier du XV de France

Quatre matches et plus si affinités ! Le XV de France se trouve dans le groupe C avec l'Angleterre, l’Argentine, les Tonga et les États-Unis.Les joueurs de Jacques Brunel doivent terminer dans les deux premiers de la poule pour disputer les quarts de finale.

samedi 21 septembre : France 23 - 21 Argentine

23 - 21 Argentine mercredi 2 octobre : France 33 - 9 Etats-Unis

33 - 9 Etats-Unis dimanche 6 octobre : France - Tonga (9h45)

- Tonga (9h45) samedi 12 octobre : Angleterre - France (10h15)

