Coupe du monde de rugby : huit Toulousains sur la feuille de match pour affronter la Nouvelle-Zélande

Le demi de mêlée toulousain Antoine Dupont sera le capitaine des Bleus pour cette rencontre face aux All Blacks vendredi à 21h15, pour le match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby. Le sélectionneur des Bleus a annoncé son 15 de départ ce mercredi midi. Les Toulousains sont au nombre de huit, les cinq titulaires Marchand, Flament, Cros, Dupont, Ramos et trois remplaçants Mauvak, Aldhegeri et Jaminet.

ⓘ Publicité

Le coq sportif, l’équipementier des Bleus, a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux : le XV de France débutera sa compétition en blanc.