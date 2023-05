Coupe du monde de rugby J-100 : le club de rugby de Lormont se prépare à accueillir les Fidjiens

Accueillir une équipe nationale, ses 33 joueurs et vingtaine de membre du staff, il faut s'organiser. La mairie s'occupe de l'accueil et le président du club de rugby de l'aspect sportif : "Il a fallu élargir notre terrain principal, le mettre aux normes du Matmut, puisque les Fidji vont jouer deux matchs explique le président du club de rugby de Lormont, Michel Garmendia. Ils ont souhaité que ce soit les mêmes dimensions que le Matmut, ce qui est compréhensible. Donc, c'est un terrain sur lequel on ne joue plus depuis le 1ᵉʳ avril. Une salle de muscu est aussi en construction continue le président, elle sera dans une halle qui va être couverte près du stade."

L'événement sera à partager avec les licenciés : "On a 350 licenciés, à commencer par les petits détaille le président du club de rugby, il y aura un entraînement ouvert au public, aux école de rugby, aux écoles de la ville, au grand public, j'espère. Michel Garmendia qui aimerait même plus : "On peut imaginer qu'avec les Fidji, qui semblent plus cool que d'autres, on pourra faire d'autres choses et peut être qu'il y aura un autre entraînement ou deux autres entraînements. On verra, mais ça, on le saura pas avant qu'il arrive en fait le 31 août."