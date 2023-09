Coupe du monde de rugby : Johan Deysel suspendu au moins cinq matches après son plaquage sur Antoine Dupont

Le Namibien Johan Deysel, qui a percuté Antoine Dupont lors du match France-Namibie , est suspendu pour cinq matches, sous réserve de suivre le programme de formation au plaquage, a appris mardi la direction des Sports de Radio France auprès de la Commission de discipline indépendante de World Rugby. Jeudi soir, lors de ce match de Coupe du monde de rugby , le Toulousain Antoine Dupont est sorti à la 46e minute après avoir été violemment heurté à la tête par le capitaine Johan Deysel. Le Namibien, âgé de 32 ans, a écopé d'un carton rouge.

"Le joueur a reconnu sa faute, et que celle-ci méritait un carton rouge", indique World Rugby. La Commission indépendante a considéré que "l'acte de jeu déloyal se situait au plus haut degré de gravité dans l'échelle des infractions, compte tenu du degré d’imprudence de la faute, de la vulnérabilité du joueur victime et de la blessure importante qu'il a subie".

"Des circonstances atténuantes"

Selon le règlement, la sanction minimale devait être de 12 matches. Mais compte tenu "des circonstances atténuantes, y compris le fait que le joueur a immédiatement reconnu la faute et la sanction, le dossier disciplinaire exemplaire du joueur et ses excuses au joueur victime de la faute, la Commission a appliqué la réduction maximale de 50 % à la sanction", précise la commission. Johan Deysel ayant l'intention de participer au programme de formation au plaquage, la suspension devrait passer à cinq matches.

Johan Deysel © Getty - Adam Pretty - World Rugby

Antoine Dupont bientôt de retour avec les Bleus

Victime d'une fracture de la mâchoire, Antoine Dupont a été opéré le lendemain de l'incident. Le XV de France doit récupérer "d'ici quelques jours" son capitaine et maître à jouer, mais la date exacte de son retour reste inconnue. "Il va pouvoir revenir au sein de l'équipe de France dans un processus de reprise progressive et sous contrôle médical", a indiqué ce week-end la Fédération française de rugby. Les Bleus espèrent le retrouver pour les quarts de finale mi-octobre.