Coupe du monde de rugby : "Jouer les All-Blacks, un moment incroyable", se souvient Imanol Harinordoquy

Il fait partie de ceux pour qui, le match d'ouverture de la Coupe du monde du rugby entre la France et la Nouvelle-Zélande, rappelle des souvenirs : Imanol Harinordoquy. L'ancien troisième ligne international du Biarritz Olympique en a vécu deux : le quart de finale victorieux de la Coupe du monde en 2007 et la finale en 2011, perdue d'un point.

Pour Imanol Harinordoquy, "c'est assez extraordinaire d'avoir une telle affiche en ouverture de la Coupe du monde. Ce sont certainement, à l'heure actuelle, les deux meilleures équipes au monde, même si les Blacks ont perdu contre l'Afrique du Sud fin août. Ça reste quand même une équipe redoutable."

France Bleu Pays Basque : Quel regard portez-vous sur ces Blacks qui ne pas au niveau de 2011 ou de 2015 ?

**Imanol Harinordoquy : "Il n'y a rien pire que d'affronter une équipe des Blacks qui a perdu. Comme le dit le dicton, les Blacks ne perdent jamais deux fois d'affilée. Bon, j'espère que les Français seront à la hauteur, mais c'est sûr que c'est une très très très belle affiche. Les Blacks ont quand même évolué à un sacré niveau durant tout l'été, ils ont remporté leur dernière compétition, le Four Nations, et ils vont avoir des arguments à faire valoir."

"Il faudra être rigoureux défensivement, car le match se jouera sur des détails. Aujourd'hui, rien n'est laissé au hasard, donc il faudra être précis dans tous les compartiments du terrain. La conquête sera un élément clé pour la victoire, comme nous l'avons vu contre l'Afrique du Sud, qui a été très performante en touche, sur les ballons portés et en mêlée. Nous avons les arguments nécessaires pour réussir."

Débuter avec une telle opposition, ça a tout du match piège, non ?

"Ce premier match, il est quand même toujours très important. C'est celui qui donne le ton de la compétition, qui te lance et qui te permet de vraiment bien rentrer dans l'aventure. En 2007, on avait ressenti la pression et on avait été fantomatique sur le match d'ouverture, on l'avait perdu d’ailleurs contre les Argentins. Le parcours a été par la suite bien plus compliqué parce qu'on a affronté les Blacks en quarts de finale à Cardiff. Même si on les a battus, on a quand même laissé beaucoup de plumes. Ce match d'ouverture est donc très important pour les Bleus. Pour se lancer, se mettre en confiance."

"En ce qui nous concerne, en 2007, on n’était pas préparé à ça, à une telle effervescence... on ne s’attendait sincèrement pas à autant d’engouement. Ça nous a pris à la gorge, aux tripes, on n’avait pas du tout anticipé ça, on n’en avait pas parlé entre nous ni avec le staff, et ça a été quelque chose qu’on n’a pas su assimiler à quelque chose de positif. Tout cela mis bout à bout a fait qu’on s’est emmêlé les pinceaux sur le terrain."

2007, France - Nouvelle-Zélande, en Coupe du monde, on pense évidemment à votre réponse au haka, face à face avec les Néo-zélandais, en quart de finale...

"Ça reste un souvenir mémorable. Nous étions soudés. On s'est resserré et on s'est dit "ok, on va peut-être perdre, mais par contre, on va se battre jusqu'au bout". Et l'idée de ce drapeau bleu-blanc-rouge était de défier ces Blacks en leur disant : "Vous êtes certainement plus forts que nous, mais il va falloir aussi nous passer dessus parce qu'on va représenter la France et on va faire front. On va se battre jusqu'au bout." C'est ce qu'on a fait. On n'a pas pratiqué un rugby magnifique mais au fur et à mesure que le match avançait, la pression s'est inversée. On a commencé à y croire. Après, c'est un beau moment parce qu'on gagne ce match. Si c'est l'inverse, tu passes pour des trompettes. Quand tu fais ça, tu sais qu'il y a tout le monde qui te regarde et derrière, tu ne peux pas te défiler. Donc, on s'est dit "ok, on le fait, il faut pas se lâcher les mecs.'"

HAKA - New Zealand Vs France

Pourquoi d'ailleurs ?

"Les premiers haka que tu vis, tu les subis, ce n'est pas une invitation à boire une tasse de thé, c'est quand même assez virulent ce chant guerrier. Mais on le respecte énormément. On cherchait une manière de leur montrer qu'on serait présent et on ne voulait pas rester sans rien faire. Alors que je ne cache pas qu'il y a eu cinquante idées farfelues avant celle qui est venue de l'équipementier. Ça s'est fait en deux jours. On s’est dit : "on va faire le drapeau bleu-blanc-rouge et on va tous se mettre dedans". C'était assez simple, mais c'était aussi très fort."

Qu’est-ce que vous retenez de ce Mondial à la maison d'ailleurs ?

"Ça reste un moment incroyable. Disputer une Coupe du monde à la maison, devant tes supporters et ta famille, c’est unique. Mais c’est paradoxal car le meilleur souvenir qu’on a de ce Mondial, c’est ce quart de finale gagné face aux Blacks alors qu’on nous a envoyés au pays de Galles, parce qu’on se disait qu’on allait perdre. On a été perçus, à mon sens, comme les vilains petits canards qu’il faut envoyer loin, à Cardiff, pour affronter les All-Blacks. J’avais l’impression qu’on voulait nous envoyer loin pour que personne ne nous voie perdre. Après, on s’est resserrés autour de cette idée et on a quand même vécu une aventure humaine exceptionnelle. Mais c’est triste de se dire que le meilleur moment de ta Coupe du monde, tu l’as vécu loin de chez toi et de ton public…"

Quatre ans plus tard, en 2011, vous poussez le curseur encore plus loin...

"Oui, parce que c'était la finale de la Coupe du monde et à Auckland, en Nouvelle-Zélande, dans un stade tout noir et blanc. Il y avait de l'électricité dans l'air qui était incommensurable et je crois que ça, c'est vraiment un moment, en tout cas pour les joueurs qui étaient là sur le terrain ce jour-là, qui nous a marqué et même unis à vie. Même si on a perdu, c'était aussi un engagement très, très fort et on sentait que les Blacks se demandaient ce qu'on allait bien pouvoir leur sortir. On a vu que ça les a quand même déstabilisés."

"En 2011, tout le monde me demandait si on allait faire quelque chose pour le haka. Il y avait des joueurs qui voulaient faire quelque chose et d’autres non, notamment ceux qui étaient là en 2007. Et puis finalement, la décision a été prise trois ou quatre heures avant le match. C'est notre agent de liaison de l'époque qui nous a proposé : "positionnez-vous en V et rangez-vous à plat, en terme militaire, ça équivaut à une déclaration de guerre." On a trouvé ça pas mal. Et on a vu dans leur regard vu qu'ils n'étaient pas vraiment dans leur haka et qu'ils se demandaient ce qu'on était en train de faire."

Une finale inoubliable ! Les Bleus contre les All Blacks 2011