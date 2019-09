Coupe du monde de rugby : jusqu'où le XV de France peut-il aller dans ce Mondial ?

Quelles sont les chances du XV de France dans ce Mondial qui s'ouvre ce vendredi ? 36% de victoires depuis l'édition 2015, en Angleterre, et l'humiliation en quart de finale contre la Nouvelle-Zélande (62-13). Des raclées reçues ces deux dernières années en Afrique du Sud (juin 2017) et Nouvelle-Zélande (juin 2018) ou, dans le dernier Tournoi des six nations, en Angleterre (44-8) et en Irlande (26-14).

Objectif premier : sortir des poules

Avec un tel bilan, difficile de claironner avoir comme but de soulever le trophée Webb Ellis, le 2 novembre, pour la première fois de l'Histoire. "Si la France sortait de cette poule difficile ce serait déjà une belle chose", analyse notre consultant Guy Accoceberry. Et d'ajouter : "Aller loin, viser un titre, ce serait un petit miracle".

Le décor est posé pour le XV de France qui se trouve dans le groupe C avec l'Angleterre, l’Argentine, les Tonga et les États-Unis. Les hommes de Jacques Brunel doivent terminer dans les deux premiers de la poule pour disputer les quarts de finale.

Déjà une petite finale contre l’Argentine

L'Argentine, c'est dès samedi à Tokyo, dans un choc déjà décisif pour la qualification en quarts de finale. Derrière l'Angleterre, impressionnante lors du Tournoi des six nations puis lors des matches préparatoires, Français et Argentins devraient se disputer la deuxième place. Le vainqueur de cette petite finale prendra évidemment une grosse option sur la qualification.

"On est logiquement la troisième équipe de cette poule" — Guy Accoceberry, consultant France Bleu

Les Français ont battu les Pumas en novembre dernier, à Lille (28-13) et ne les voient pas, dans leur très grande majorité, supérieurs. Mais pour notre consultant Guy Accoceberry, l’Argentine est redoutable : "Cette équipe est en pleine évolution depuis quatre ans après avoir fini 4e de la dernière Coupe du monde." En effet, les Pumas ont récemment battu de gros clients comme l’Australie et l'Afrique du Sud dans le Tri-Nations.

"On est logiquement la troisième équipe de cette poule", résume notre consultant Guy Accoceberry. Et de rappeler : "Avant, on n'avait même pas peur des matches de poule. on savait que la France se qualifierait. On était toujours assez confiant." Ce n'est jamais arrivé que la France ne sorte pas des poules d'un Mondial.

Les quarts comme en 2015 ?

Et si le XV de France allait plus loin ? C’est en tout cas l'avis d'un spécialiste : Guy Novès. Dans un entretien exclusif accordé à France Bleu Occitanie, l'ancien sélectionneur tricolore assure que "la France peut surprendre".

S'ils passaient les poules, les Bleus affronteraient en quart de finale une équipe du groupe D : l'Australie, le pays de Galles voire les Fidji. Et on le sait, l'appétit vient en mangeant.

Quel que soit ensuite le résultat, les homme de Jacques Brunel feraient au moins aussi bien que lors de la précédente édition et la correction reçue par les All Blacks (62-13), futurs vainqueurs de l'épreuve.

Au vu des résultats ces quatre dernières années et de la complexité de la poule, c'est tout le mal que l'on souhaite au XV de France auteur de plusieurs exploits par le passé. Il en faudrait plusieurs jusqu'au 2 novembre pour remporter sa première Coupe du monde.

Le calendrier des Bleus

samedi 21 septembre : France - Argentine (9h15)

- Argentine (9h15) mercredi 2 octobre : France - Etats-Unis (9h45)

- Etats-Unis (9h45) dimanche 6 octobre : France - Tonga (9h45)

- Tonga (9h45) samedi 12 octobre : Angleterre - France (10h15)

