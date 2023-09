Coupe du monde de rugby : "Ka Mate", "Kapa o Pango", quels sont les différents hakas et leur signification ?

Cela fait plus d'un siècle que les rugbymen néo-zélandais réalisent le haka avant chaque rencontre. Danse guerrière servant à l'origine à préparer les guerriers maoris au combat, il est devenu une manière de venir défier leurs adversaires avant leurs matches de rugby. Les joueurs s'y frappent la poitrine et les cuisses, les yeux exorbités et la langue pendante. "Des hakas, il y en a des milliers. Chaque tribu, chaque école, etc. a son haka qui lui est propre. Une façon de s'unir et de s'identifier", explique à France Bleu Pays Basque Sean Spring , ancien joueur de rugby néo-zélandais. Deux sont utilisés par l'équipe nationale des All Blacks lors des matchs de rugby, le "Ka Mate" et le "Kapa o Pango". Que signifient-ils ?

Ka Mate

Le XV de la Fougère a longtemps pratiqué uniquement le "Ka Mate". Créé dans les années 1820 et introduit dans le milieu du rugby en 1905, ce haka est inspiré de l'histoire du chef maori Te Rauparaha. Ce dernier, retenu captif par une tribu ennemie, parvient à s'évader. Caché dans un village, les guerriers à sa poursuite, il répète en maori : Ka mate, ka mate" ("Je vais mourir, je vais mourir"), paroles reprises dans le haka. Il s'en sort finalement et chante "Ka ora, ka ora" ("Je vois le soleil, je vais vivre"). Il a été utilisé par les Blacks pour la première fois lors de leur première tournée à l'étranger, au Royaume-Uni, en France et au Canada.

Pour les Néo-zélandais, le Ka Mate est réalisé "en signe de profond respect, que ce soit lors de funérailles, d'anniversaires ou de mariages", explique Taku Parai, membre de la tribu maori Ngati Toa.

All Blacks Haka Translated | Ka Mate

Kapa o Pango

"Kapa o Pango" est le second haka des Blacks, spécialement créé pour eux. Présentée pour la première fois contre l'Afrique du Sud en 2005, cette danse guerrière est habituellement pratiquée uniquement pour des occasions spéciales. Plus violent que le "Ka Mate", il a fait polémique lors de son apparition pour le geste final de la chorégraphie, qui mime un égorgement.

"Laissez-nous nous unir avec notre terre !", s'écrient les Blacks dans le Kapa o Pango, "Notre suprématie triomphera". C'est ce haka que les Néo-Zélandais avaient utilisé lors de la finale de la Coupe du monde 2011 face au XV de France.

First ever Kapa O Pango Haka

Les Français vont-ils répondre ?

Par deux fois, le XV de France a défié le haka des Blacks . Le 6 octobre 2007, en quart de finale de la Coupe du monde, en s'approchant à quelques centimètres des Néo-Zélandais. Puis le 23 octobre 2011, en finale de la Coupe du monde, en formant le V de la victoire sur la pelouse de l'Eden Park d'Auckland. Qu'en sera-t-il ce vendredi soir ?

Le sélectionneur de la Nouvelle-Zélande, Ian Foster, a affirmé que les Français "respecteraient le haka", même s'ils décident d'y répondre par une mise en scène. "Je ne suis pas sûr (que les Français répondent au Haka). C'est leur choix", a expliqué Foster jeudi au Stade de France. "Nous sommes en paix avec ça. C'est bien que nos adversaires répondent, comme ils le souhaitent, au haka. C'est aussi pour le public".

"Pour nous" a-t-il poursuivi, "le haka fait partie de notre héritage, de qui nous sommes et de la façon dont nous nous connectons les uns aux autres et à notre passé. Une chose que je sais, c'est que les Français respecteront le haka parce qu'ils l'ont toujours respecté. Le fait qu'ils puissent réagir de différentes manières n'est pas considéré comme un manque de respect".

