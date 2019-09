Coupe du monde de rugby : l'Angleterre bat les Tonga avec le bonus (35-3)

France

L'Angleterre a entamé la Coupe du monde de rugby avec une victoire écrasante, assortie d'un point de bonus sur les Tonga (35-3) ce dimanche à Sapporo. Les Anglais, qui menaient déjà largement à la mi-temps (18-3), ont arraché le point de bonus sur un essai du talonneur remplaçant Luke Cowan-Dickie (77e).

Eddie Jones, le sélectionneur de l'Angleterre, a réagi, en fin de match : "On a dû travailler dur et je suis particulièrement satisfait parce que, sur la fin, on était sous pression. On a vraiment bien défendu. Ça fait deux matches où on ne prend pas d'essai donc on peut être satisfait. On aimerait quand même être plus incisifs quand on a le ballon, mais ça viendra. J'ai été très heureux des efforts de mes joueurs : ils ont travaillé dur."

Le point sur la Poule C

Dimanche : Angleterre (bo) - Tonga 35 - 3

Déjà joué : France - Argentine (bd) 23 - 21

Classement : Pts J G N P pp pc dif Bon

Angleterre 5 1 1 0 0 35 3 32 1 France 4 1 1 0 0 23 21 2 0 Argentine 1 1 0 0 1 21 23 -2 1 Etats-Unis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tonga 0 1 0 0 1 3 35 -32 0

Reste à jouer (en heure GMT):